Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен, шофьорът избяга

П острадала е 71-годишна жена, пресичала на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Александър Стамболийски“ в Сливен, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Сливен.

Пешеходка е с опасност за живота, след като беше пометена от кола в Сливен

Инцидентът е станал на 20 ноември около 17:30 ч. Жената е настанена за лечение в болнично заведение в Сливен с фрактура на ръка, без опасност за живота.

Водачът, причинил инцидента, е напуснал местопроизшествието. След проведени издирвателни действия са установени автомобилът и неговият собственик. По случая продължава работа, образувано е досъдебно производство.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са загинали двама души, а 17 са ранени, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките пътни инциденти са 16. От началото на месеца са станали 333 катастрофи с 29 загинали и 413 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5964, загиналите са 402, а ранените 7423.