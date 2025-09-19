Кола блъсна 13-годишно момче на пешеходна пътека във Велико Търново

М омче на 13 години е било блъснато на пешеходна пътека във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Произшествието е станало на ул. "Краков", в района на голям търговски обект.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 82-годишен от Горна Оряховица, е блъснал пресичащото пътното платно на обозначено за целта място момче. След преглед във великотърновската болница е установено, че момчето има фрактура на ръката, освободено е за домашно лечение.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Образувано е досъдебно производство.

Снощи е пострадало бебе в детска количка, ударено от паднал пътен знак на оживено кръстовище във Велико Търново. Инцидентът е станал, когато автобус е завивал от бул. "България" към ул. "Никола Габровски" до кооперативния пазар във Велико Търново. До входа на пазара преди пешеходната пътека автобусът се е ударил в пътен знак. Знакът е паднал върху детската количка с бебето, която е била в близост. Детето е откарано в областната болница, няма сериозни наранявания, но е оставено за медицинско наблюдение.