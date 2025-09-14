България

Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

Движението в района на село Тракия е ограничено

14 септември 2025, 14:50
Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали
Източник: БТА

П ътнотранспортно произшествие затруднява движението на пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия. Пострадали са трима души. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът е получен в 11:44 часа. По първоначална информация, пътнотранспортното произшествие е между три леки автомобила.

Водачите са тествани за употреба на алкохол,  отчетени са отрицателни резултати.

Трима души - две жени и един мъж са откарани за преглед в медицинско заведение, посочват от полицията.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че временно движението е ограничено.

Движението на всички моторни превозни средства се пренасочва по обходен  маршрут през  село Тракия – село Средец – село Опан – село Венец –  село Разделна –  Гълъбово  – Симеоновград – Димитровград и обратно.  Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
катастрофа Стара Загора Димитровград
Последвайте ни
Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

Зеленски: Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия

Зеленски: Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия

Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.

Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.

Украйна удари Русия с над 360 дрона, пожар пламна в петролна рафинерия

Украйна удари Русия с над 360 дрона, пожар пламна в петролна рафинерия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 2 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 1 ден
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Гледам тъжен филм… за една жена, която няма какво да облече.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От Барби до Сали Райд: Пътят на първите американки в Космоса

От Барби до Сали Райд: Пътят на първите американки в Космоса

Любопитно Преди 30 минути

През 1978 г. НАСА обяви 35 нови астронавти за нова ера на космическите полети – и шест от тях бяха жени

Папа Лъв ХІV празнува 70-ия си юбилей

Папа Лъв ХІV празнува 70-ия си юбилей

Свят Преди 32 минути

В традиционната си неделна молитва той благодари на Бог, на роднините си и на всички, които се молят за него

Масовите протести в Непал: Броят на убитите достигна 72, ранените са над 2 000

Масовите протести в Непал: Броят на убитите достигна 72, ранените са над 2 000

Свят Преди 1 час

Страната бе разтърсена от най-тежките безредици за последните десетилетия

Русия изстреля хиперзвукова ракета "Циркон" по време на ученията "Запад 2025"

Русия изстреля хиперзвукова ракета "Циркон" по време на ученията "Запад 2025"

Свят Преди 2 часа

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения

32-годишен неправоспособен водач почина след катастрофа с чужда кола

32-годишен неправоспособен водач почина след катастрофа с чужда кола

България Преди 2 часа

Той се е блъснал в крайпътно дърво

<p>Димитър Стоянов призна: Политически проект на президента Радев е възможен</p>

Димитър Стоянов призна: Политически проект на президента Румен Радев е възможен

България Преди 2 часа

„В крайна сметка хората очакват алтернатива. Възможно е такава да се появи“, каза секретарят на президента по сигурност и отбрана

Екшън в Хитрино: Неправоспособен шофьор предизвика хаос и катастрофа

Екшън в Хитрино: Неправоспособен шофьор предизвика хаос и катастрофа

България Преди 3 часа

Водачът е суетил полицейска проверка, не е спрял и на знак "Стоп"

Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане"

Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане"

България Преди 3 часа

"Възраждане" протестират срещу европейския ни път, отбеляза лидерът на ГЕРБ

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи

България Преди 4 часа

По думите на премиера това правителство е сериозен тест, че пътят на България към Европа се подкрепя от партии и вдясно, и вляво

Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

Любопитно Преди 4 часа

Тя открехна нова страница в разговора си с Мариян Станков – Мон Дьо

Напрежение в Лондон: Насилие и арести белязаха антимигрантски протест (ВИДЕО/СНИМКИ)

Напрежение в Лондон: Насилие и арести белязаха антимигрантски протест (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 5 часа

Повече от 110 000 души излязоха по улиците на британската столица

Пожарът в Природен парк "Рилски манастир": 900 декара продължават да горят

Пожарът в Природен парк "Рилски манастир": 900 декара продължават да горят

България Преди 6 часа

Огънят е локализиран от три страни

<p>Ескалация: Руски дрон навлезе в Румъния, Полша също вдигна тревога</p>

Какво се знае за руския дрон, нарушил румънското въздушно пространство

Свят Преди 6 часа

Жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият

<p>Северна Корея заплаши с <strong>&quot;лоши последици&quot;</strong> САЩ, Япония и Южна Корея</p>

Северна Корея заплаши с "лоши последици" САЩ, Япония и Южна Корея заради ученията

Свят Преди 7 часа

"Ако враждебните сили продължат да демонстрират мощта си по този начин, Северна Корея ще предприеме по-осезаеми и решителни контрамерки"

Кръстова гора в Родопите

Небето се отваря за желания – тайната сила на Кръстовден

Любопитно Преди 7 часа

Голям празник е днес, вижте кой има имен ден

<p>Официално: Пуснаха в&nbsp;експлоатация цялата АМ &quot;Европа&quot;</p>

Официално: Пуснаха в експлоатация цялата АМ "Европа"

България Преди 7 часа

Общата дължина на трасето е 63 км

Всичко от днес

От мрежата

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg
1

Кои животни ще оцелеят след "края на света"

sinoptik.bg

Да влезем в час: Какво е “секстинг” и как да го овладееш?

Edna.bg

Иконата Селена - трагичната история за живота и смъртта

Edna.bg

България е на един успех от историческа победа над Финландия за Купа Дейвис

Gong.bg

Звездната покупка на Ливърпул не попадна в групата за Бърнли

Gong.bg

Как да облечем учениците на 15 септември

Nova.bg

Шофьор без книжка се удари в сградата на полицията при гонка

Nova.bg