Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

П ътнотранспортно произшествие затруднява движението на пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия. Пострадали са трима души. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът е получен в 11:44 часа. По първоначална информация, пътнотранспортното произшествие е между три леки автомобила.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Трима души - две жени и един мъж са откарани за преглед в медицинско заведение, посочват от полицията.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че временно движението е ограничено.

Движението на всички моторни превозни средства се пренасочва по обходен маршрут през село Тракия – село Средец – село Опан – село Венец – село Разделна – Гълъбово – Симеоновград – Димитровград и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".