България

Караджов: 15 служители на НКЖИ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

Караджов: Ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания

19 октомври 2025, 19:06
Караджов: 15 служители на НКЖИ са крали ябълки, вместо да правят ремонт
Източник: БТА

„Днес получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК „Железопътна инфраструктура“. По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия".

Това съобщи във Фейсбук министърът на транспорта Гроздан Караджов.

„Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители. В понеделник ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания. Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората. Законът важи за всички – без изключения.Благодаря на гражданите, които подадоха сигнала. Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват“, подчерта Караджов.

Той добави, че утре лично ще се обади на пострадалите от обира, за да им се извини.

НКЖИ Гроздан Караджов кражба на плодове
