Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

Преподавателят д-р Нели Колева дава ценни съвети за подготовката на кандидатите в инициативата на NOVA и Американския университет в България

1 септември 2025, 13:23
Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?
NOVA и Американският университет в България продължават да подкрепят социалното предприемачество с третото издание на стипендиантката програма NOVA EMBA Scholarship. За да бъде разширено положителното въздействие на кампанията, тази година ще бъдат присъдени две стипендии, вместо една. Всички бъдещи или настоящи предприемачи, които искат да учат в престижната EMBA програма на университета и да развият своите идеи в две области: социална/ културна дейност и екологична устойчивост/зелен бизнес, могат да кандидатстват до 14 септември на: www.aubg.edu/NOVA-emba-scholarship

Победителите в конкурса за NOVA EMBA Scholarship ще бъдат определени от комисия, съставена от представители на АУБ и NOVA. Преподавателят с над 10-годишен опит в предприемачеството и част от състава на оценяващите – д-р Нели Колева, дава конкретни съвети за подготовката на кандидатите – как да структурират своите идеи в работещи проекти, какво търси журито в кандидатурите и как EMBA програмата може да бъде стратегическа крачка в професионалното развитие. 

    1. Разкажете ни за процеса на кандидатстване за стипендията. Какви са ключовите стъпки, които един потенциален кандидат трябва да предприеме?

Преди всичко – да идентифицира проблем, който да иска да реши. Това може да е предизвикателство в сферата на екологията, социалните грижи, здравеопазването, образованието, устойчивия начин на живот. Да има яснота по какъв начин би работил/а за разрешаването му. Да изгради план за действие, като не забравя финансовите показатели, начините, по които ще измерва успеха, човешкия ресурс, който ще бъде необходим. И последно – но не на последно място – да бъде убедителен, харизматичен и да покаже на комисията, от една страна, значимостта на предизвикателството, което решава, а от друга – че точно той или тя са човекът, който ще се справи с него.

    2. Тази година ще бъдат предоставени две стипендии в направленията: социална/културна активност и екологична устойчивост. Защо е важно проектите на кандидатите да бъдат не просто теоретични, а да имат практическо приложение и реално въздействие върху средата?

Социалното предприемачество решава реални, наболели проблеми, за които все още не са намерени смислени решения. Разполагаме с ограничено време да се справим с редица предизвикателства, нека не го прекарваме в теоретизиране, а в действие.

    3. Журито оценява проектите въз основа на критерии като „иновация“, „устойчивост“ и „социално въздействие“. Какво означават тези термини за журито в контекста на бизнес плана?

Иновация е, когато или решаваме стар проблем по нов начин, или идентифицираме нов проблем, който може да се реши, използвайки нещо старо и добре познато. Устойчивост означава решението ни да е достатъчно убедително и значимо, така че повече хора и институции да го припознават и прилагат, така че да не остане само на хартия или като пилот. А когато говорим за социално въздействие, искаме да видим измерими резултати при групите хора, към които е насочен нашия социален проект. Ето защо е изключителнон важно всеки от проектите да заложи реални, измерими и постижими цели и да има яснота за начина, по който ще измерва ефекта от дейностите, които предприема.

    4. Бизнес планът е съществена част от кандидатурата. Кои са някои от най-често срещаните грешки и какъв съвет бихте дали на тазгодишните кандидати?

Три са капаните, в които изпадат най-често не просто кандидатите, но и начинаещите социални предприемачи като цяло. Не правят достатъчно задълбочено проучване на съществуващите алтернативи и не представят конкурентен продукт. Проявяват необоснован оптимизъм по отношение на потенциални източници на финансиране. Не познават пазара на труда и пренебрегват нуждата от ресурс – човешки и друг, за да стартират. Винаги съветвам социалните предприемачи да търсят отговор на въпроса „Защо това вече не се прави“ – това е бърз начин да идентифицираме рисковете и слабите страни и да търсим решения за тях.

    5. Какво бихте казали на някого, който има страхотна идея, но смята, че проектът му не е „перфектен“ или че той самият не е „перфектният“ кандидат?

От опита ми като социален предприемач, граждански активист и преподавател, това са извинения. Съвършени проекти няма, перфектни предприемачи не съществуват. Има хора, които действат, учат се от грешките си, увличат околните и се стараят да оставят средата около себе си в по-добро състояние от това, в което са я намерили. Това са и хората, които нашата програма търси, подкрепя и развива.

    6. Финалистите трябва да представят своите проекти на живо. Кои са ключовите елементи на тази финална презентация?

Успешните кандидати досега са били хора, които са непримирими към проблема, който са идентифицирали. Вярват в себе си и демонстрират готовност да работят неуморно за разрешаването му. Откровени са за предизвикателствата и областите, в които имат нужда да учат още. Говорят така, че превръщат и нас – журито – в свои съмишленици и последователи. Вярвам, че тази година ще ни срещне с много други и нямам търпение за новите кандидатури.

Заинтересованите бъдещи студенти могат да кандидатстват за стипендията, преди да бъдат приети в програмата, но ще я получат едва след като завършат процеса по кандидатстване и бъдат одобрени за прием. В процеса на конкурса журито ще разгледа всички кандидатури и ще избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза кандидати ще трябва да представят своите проекти на живо пред членовете на журито на 4 октомври. Името на победителя ще бъде обявено на официално събитие след това. 

Повече информация за стипендията може да откриете ТУК

NOVA EMBA Scholarship Социално предприемачество Американски университет в България Екологична устойчивост Зелен бизнес Социална дейност Кандидатстване за стипендия
Всичко от днес

