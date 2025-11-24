Исторически вот и обрат: Словения каза „не“ на асистираната смърт

С ловенците гласуваха за спиране на нов закон за легализиране на асистираната смърт на референдум, проведен след като критици организираха кампания срещу законодателството, предаде АФП. Около 53% от гласувалите отхвърлиха закона, докато 47% гласуваха за, което означава, че неговото прилагане ще бъде спряно за поне една година. Парламентът на Словения беше одобрил закон през юли, позволяващ асистирана смърт, след като референдум през 2024 г. го подкрепи.

Но

новото гласуване беше свикано след като гражданска група, подкрепена от Католическата църква и консервативната парламентарна опозиция, събра 46 000 подписа в подкрепа на повторно допитване,

надхвърляйки необходимите 40 000. Резултатът означава, че парламентът не може да гласува отново по законопроект, който засяга същия въпрос, през следващите 12 месеца.

Алес Примц, ръководител на „Глас за децата и семейството“, НПО-то, което организира кампанията срещу закона, коментира резултатите, като заяви, че „солидарността и справедливостта“ са победили. „Словения отхвърли здравните, пенсионните и социалните реформи на правителството, основани на смъртта и отравянето“, цитира словенската агенция STA думите му.

Няколко европейски държави, включително Австрия, Белгия, Нидерландия и Швейцария, позволяват на терминално болни хора да получат медицинска помощ за прекратяване на живота си.

Според оспорвания закон, който трябваше да влезе в сила тази година,

осъзнати терминално болни пациенти щяха да имат право на помощ при умиране, ако страданията им са непоносими и всички възможности за лечение са изчерпани.

Законът също така щеше да позволи асистирана смърт, ако лечебните опции нямат разумна перспектива за възстановяване или подобрение на състоянието на пациента, но не и за прекратяване на непоносими страдания от психично заболяване.

В спортната зала „Стожице“, най-голямата избирателна секция в Любляна, 63-годишната пенсионерка Романа Хочевар заяви, че ще гласува в подкрепа на асистираната смърт. „Аз съм пациентка с рак в четвърти стадий, не искам да страдам. Баща ми почина от рак, майка ми страдаше от деменция и знам как изглежда това“. 24-годишният студент Вид Уршич каза, че е „добре, че можем да гласуваме по важни въпроси“ и добави, че подкрепя „правото на хората сами да решават за живота си“. Но Мария Унук, в края на петдесетте си години, заяви, че е гласувала против закона „защото подкрепям културата на живота, а не културата на смъртта“.

Премиерът Роберт Голоб, който гласува предварително, призова гражданите да подкрепят закона „за да може всеки от нас сам да решава как и с какво достойнство ще завърши живота си“.

Католическата църква обаче заяви, че разрешаването на асистирана смърт „противоречи на основите на Евангелието, естествения закон и човешкото достойнство“.

През юни 2024 г. 55% подкрепиха закона.

Преди вота в неделя, анкета показа, че около 54% са за него, 31% са против, а 15% не са решили. За да бъде отхвърлен законът и да бъде спряно неговото прилагане, мнозинство от участниците, представляващо поне 20% от 1,7-милионния изборен корпус на Словения, трябваше да гласува против. Избирателната активност на референдума беше 40,9% - точно достатъчно, за да достигне прага за „не“-вота.

Докато в някои европейски държави терминално болни хора вече могат да получат медицинска помощ за прекратяване на живота си, в други това остава престъпление, дори в случаи на силно страдание. През май долната камара на френския парламент одобри законопроект за правото на умиране при първо четене. Британският парламент обсъжда подобно законодателство.