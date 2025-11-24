България

Исторически вот и обрат: Словения каза „не“ на асистираната смърт

През юни 2024 г. 55% подкрепиха закона

24 ноември 2025, 07:48
Исторически вот и обрат: Словения каза „не“ на асистираната смърт
Източник: iStock/GettyImages

С ловенците гласуваха за спиране на нов закон за легализиране на асистираната смърт на референдум, проведен след като критици организираха кампания срещу законодателството, предаде АФП. Около 53% от гласувалите отхвърлиха закона, докато 47% гласуваха за, което означава, че неговото прилагане ще бъде спряно за поне една година. Парламентът на Словения беше одобрил закон през юли, позволяващ асистирана смърт, след като референдум през 2024 г. го подкрепи.

Но

новото гласуване беше свикано след като гражданска група, подкрепена от Католическата църква и консервативната парламентарна опозиция, събра 46 000 подписа в подкрепа на повторно допитване,

надхвърляйки необходимите 40 000. Резултатът означава, че парламентът не може да гласува отново по законопроект, който засяга същия въпрос, през следващите 12 месеца.

Алес Примц, ръководител на „Глас за децата и семейството“, НПО-то, което организира кампанията срещу закона, коментира резултатите, като заяви, че „солидарността и справедливостта“ са победили. „Словения отхвърли здравните, пенсионните и социалните реформи на правителството, основани на смъртта и отравянето“, цитира словенската агенция STA думите му.

Няколко европейски държави, включително Австрия, Белгия, Нидерландия и Швейцария, позволяват на терминално болни хора да получат медицинска помощ за прекратяване на живота си.

Според оспорвания закон, който трябваше да влезе в сила тази година,

осъзнати терминално болни пациенти щяха да имат право на помощ при умиране, ако страданията им са непоносими и всички възможности за лечение са изчерпани.

Законът също така щеше да позволи асистирана смърт, ако лечебните опции нямат разумна перспектива за възстановяване или подобрение на състоянието на пациента, но не и за прекратяване на непоносими страдания от психично заболяване.

В спортната зала „Стожице“, най-голямата избирателна секция в Любляна, 63-годишната пенсионерка Романа Хочевар заяви, че ще гласува в подкрепа на асистираната смърт. „Аз съм пациентка с рак в четвърти стадий, не искам да страдам. Баща ми почина от рак, майка ми страдаше от деменция и знам как изглежда това“. 24-годишният студент Вид Уршич каза, че е „добре, че можем да гласуваме по важни въпроси“ и добави, че подкрепя „правото на хората сами да решават за живота си“. Но Мария Унук, в края на петдесетте си години, заяви, че е гласувала против закона „защото подкрепям културата на живота, а не културата на смъртта“.

Премиерът Роберт Голоб, който гласува предварително, призова гражданите да подкрепят закона „за да може всеки от нас сам да решава как и с какво достойнство ще завърши живота си“.

Католическата църква обаче заяви, че разрешаването на асистирана смърт „противоречи на основите на Евангелието, естествения закон и човешкото достойнство“.

През юни 2024 г. 55% подкрепиха закона.

Преди вота в неделя, анкета показа, че около 54% са за него, 31% са против, а 15% не са решили. За да бъде отхвърлен законът и да бъде спряно неговото прилагане, мнозинство от участниците, представляващо поне 20% от 1,7-милионния изборен корпус на Словения, трябваше да гласува против. Избирателната активност на референдума беше 40,9% - точно достатъчно, за да достигне прага за „не“-вота.

Докато в някои европейски държави терминално болни хора вече могат да получат медицинска помощ за прекратяване на живота си, в други това остава престъпление, дори в случаи на силно страдание. През май долната камара на френския парламент одобри законопроект за правото на умиране при първо четене. Британският парламент обсъжда подобно законодателство.

По темата

асистирана смърт Словения референдум законодателство терминално болни католическа църква гражданска инициатива право на умиране обществен дебат отхвърлен закон
Последвайте ни
Грипът се бави, но ни атакуват други вируси, сред тях и нетипичен за сезона

Грипът се бави, но ни атакуват други вируси, сред тях и нетипичен за сезона

Русия се завръща в Г-8? Вижте европейския план за мир в Украйна

Русия се завръща в Г-8? Вижте европейския план за мир в Украйна

Васил Велев: Тихият протест започна, капитали напускат страната заради Бюджет 2026

Васил Велев: Тихият протест започна, капитали напускат страната заради Бюджет 2026

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Mazda призна, че е пуснала кола на пазара без да е готова на 100%

Mazda призна, че е пуснала кола на пазара без да е готова на 100%

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски атаки в Харков

Мощна атака на Русия срещу Харков - жертви и десетки ранени

Свят Преди 10 минути

Според ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов сред ранените има две деца на възраст 11 и 12 години

Белгия

Стачки блокират Белгия - без влакове, полети и детски градини

Свят Преди 49 минути

Белгия се готви в понеделник за тридневни стачки срещу реформите, планирани от правителството на Де Вевер

Как евтините китайски дрехи заляха Европа

Как евтините китайски дрехи заляха Европа

Любопитно Преди 2 часа

Двете компании - Temu и Shein - имат различни бизнес модели, но резултатът е един и същ

24 ноември: Неразгаданата мистерия на похитителя, който изчезна с откупа

24 ноември: Неразгаданата мистерия на похитителя, който изчезна с откупа

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°

,

Ниска активност на изборите в Република Сръбска

Свят Преди 10 часа

На една от секциите е докладван случай, при който човек, който вече е гласувал, е участвал повторно в процеса

<p>Клавиатурата изчезва заради поколението &quot;Алфа&quot;&nbsp;</p>

Поколение "Алфа" маха клавиатурата: Младите хора никога няма да се налага да пишат мейли

Любопитно Преди 10 часа

Клавиатура може да е следващото устройство, което ще изчезне

Затвориха летището във Вилнюс заради балони с контрабанда

Затвориха летището във Вилнюс заради балони с контрабанда

Свят Преди 11 часа

„Делфи“ напомня, че това е един от зачестилите през последния месец случаи на затварянето на летището заради балони

,

Началникът на щаба на "Хизбула" е убит при израелски удар в Бейрут

Свят Преди 11 часа

При удара са загинали най-малко четирима души, а 24 са ранени

,

Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги

България Преди 12 часа

Започва кампания в помощ на подрастващи в неравностойно положение

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Свят Преди 13 часа

Франция преустанови наборната военна служба през 1997 г., по време на президентството на Жак Ширак.

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

България Преди 14 часа

„Такава покана не бих могъл да имам, защото не се вписвам и не мога да представлявам ръководството на БСП“ , заяви той

.

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

България Преди 14 часа

Изпратени са екипи на Спешна помощ

,

7 души арестувани за разпространение на над 30 кг марихуана в Стара Загора

България Преди 14 часа

Полицейски операции на ОДМВР и ГДБОП разкриха мрежа за разпространение на наркотици в малки населени места

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Свят Преди 14 часа

Разговорите в швейцарския град са част от усилията на Вашингтон да оформи „рамка“ за мирно споразумение

,

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

България Преди 15 часа

Зам.-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев е провел среща с организаторите

Всичко от днес

От мрежата

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Катрин Хейгъл на 47: 5 факта за актрисата с голямо сърце (СНИМКИ)

Edna.bg

Днес празнуват хората с едни от най-красивите имена...

Edna.bg

ЦСКА губи важен защитник за „Коритото“

Gong.bg

ЦСКА загатна за нещо голямо

Gong.bg

Изпращаме ноември с дъждове, възможен e сняг за Никулден

Nova.bg

Надежда Нейнски: Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира

Nova.bg