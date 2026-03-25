България

Йотова: Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг

Това заяви президентът в приветствието си на третия Международен форум за кирилицата

25 март 2026, 10:21
Източник: БТА

Д умите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг. Много рядко се замисляме за тази връзка. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си на третия Международен форум за кирилицата на тема „Духовното наследство в дигиталния век“. Събитието е по инициатива на държавния глава.

"Думите формират нашия свят и нашия мироглед", подчерта президентът.

"Чрез тях обичаме и враждуваме, макар че, убедена съм, всички ние искаме да изгоним омразата от нашия речник, коментира още Йотова. Думите свързват вековете със същите изрази, глаголи, съществителни, прилагателни", посочи още тя.

Президентът отбеляза, че за предците съдим с помощта на нетленното богатство на буквите.

"Те са ни ги оставили и чрез тях тачим и изплитаме венци на нашите първоучители, пишем стихове за тях, създаваме поеми, рисуваме светлите им ликове", посочи още президентът Йотова.

По повод празника Благовещение президентът Йотова пожела повече благи вести. "С пожелание с отиващата си зима да си тръгне и лошотията, и да дойде пролетта", каза тя.

Източник: Борислава Бибиновска, БТА    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

