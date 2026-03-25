Йотова: Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг

Д умите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг. Много рядко се замисляме за тази връзка. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си на третия Международен форум за кирилицата на тема „Духовното наследство в дигиталния век“. Събитието е по инициатива на държавния глава.

"Думите формират нашия свят и нашия мироглед", подчерта президентът.

"Чрез тях обичаме и враждуваме, макар че, убедена съм, всички ние искаме да изгоним омразата от нашия речник, коментира още Йотова. Думите свързват вековете със същите изрази, глаголи, съществителни, прилагателни", посочи още тя.

Президентът отбеляза, че за предците съдим с помощта на нетленното богатство на буквите.

"Те са ни ги оставили и чрез тях тачим и изплитаме венци на нашите първоучители, пишем стихове за тях, създаваме поеми, рисуваме светлите им ликове", посочи още президентът Йотова.

По повод празника Благовещение президентът Йотова пожела повече благи вести. "С пожелание с отиващата си зима да си тръгне и лошотията, и да дойде пролетта", каза тя.