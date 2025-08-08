България

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

На 8 август Църквата почита трима светци, вижте кои са те:

8 август 2025, 06:50
Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...
Източник: iStock/Getty Images

Н а 8 август Църквата почита св. Емилиан, еп. Кизически, изповедник, св. Мирон, еп. Критски, чудотворец и св. Трендафил Загорски.

Емилиан бил епископ в гр. Кизик, във времето на иконобореца император Лъв Арменец.

Понеже не искал да се подчини на царската заповед да изхвърли св. икони от църквите, той бил пратен на заточение заедно с други православни епископи, четем в житието му.

На увещанията от страна на императора да осъди почитането на иконите,

св. Емилиан отговорил: "Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати".

В изгнание той прекарал пет години и изтърпял много мъки и унижения заради Христа. Умрял като изгнаник в 820 година.

На 8 август имен ден празнуват: Емилия, Емилияна, Емилиян, Емил, Мирон.

 

Източник: bg-patriarshia.bg    
Последвайте ни
Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Израел одобри рискован план за пълен военен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Израел одобри рискован план за пълен военен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 породи кучета, които издържат най-малко на жегата

5 породи кучета, които издържат най-малко на жегата

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 23 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 23 часа

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

България Преди 31 минути

В Осигурителния институт усилено се готвят за въвеждането на единната европейска валута

.

Как да разпознаем фалшивото евро

България Преди 32 минути

С влизането ни в еврозоната ще се увеличи броят на фалшивите банкноти у нас

.

7-годишно момче създаде проста игра с карти и се превърна в милионер

Любопитно Преди 1 час

Алекс Бътлър изобретил изключително успешна игра с карти, наречена „Тако срещу Бурито“

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Свят Преди 1 час

Швейцарската президентка Карин Келер-Зутер така и не успя да договори по-добри търговски условия за страната си

,

Хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Вертолетът се е ударил в далекопроводи

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Технологии Преди 2 часа

OpenAI описва новия алгоритъм като най-важната стъпка досега

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Свят Преди 8 часа

Капитан на товарен кораб е задържан от турските власти

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

България Преди 9 часа

Съдебният състав посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаването на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

България Преди 9 часа

Две години чакам присъда, заяви младата жена

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Свят Преди 10 часа

Тази трагедия дълбоко разтревожи туристите и жителите на популярния курорт

Огън в гората на Шуменското плато

Огън в гората на Шуменското плато

България Преди 10 часа

Пожарът застраши електропреносната мрежа

Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско

Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско

България Преди 10 часа

Пламъците вече навлизат в горски терен

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Свят Преди 11 часа

Нетаняху: Имаме намерение да го направим

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Свят Преди 11 часа

Камбоджанският премиер Хун Манет е изпратил официално писмо с номинацията до Норвежкия Нобелов комитет

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

България Преди 12 часа

Салич: Това всъщност е голяма измама, която е навредила или може да навреди на хората, така че апелирам: "Не купувайте!"

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Свят Преди 12 часа

Съветник на украинския президент Володимир Зеленски изрази съмнения в информацията

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Честит имен ден на тези красиви имена!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 август, петък

Edna.bg

Най-красивата футболистка в света напуска Ювентус след само един сезон

Gong.bg

Марсилия готви оферта за марокански национал от Байер Леверкузен

Gong.bg

Дебора Михайлова: Пускането Георги за 10 000 лева е подигравка и съучастие

Nova.bg

Зов за помощ: Майка на две деца се нуждае от спешна операция

Nova.bg