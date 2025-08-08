Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

Н а 8 август Църквата почита св. Емилиан, еп. Кизически, изповедник, св. Мирон, еп. Критски, чудотворец и св. Трендафил Загорски.

Емилиан бил епископ в гр. Кизик, във времето на иконобореца император Лъв Арменец.

Понеже не искал да се подчини на царската заповед да изхвърли св. икони от църквите, той бил пратен на заточение заедно с други православни епископи, четем в житието му.

На увещанията от страна на императора да осъди почитането на иконите,

св. Емилиан отговорил: "Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати".

В изгнание той прекарал пет години и изтърпял много мъки и унижения заради Христа. Умрял като изгнаник в 820 година.

На 8 август имен ден празнуват: Емилия, Емилияна, Емилиян, Емил, Мирон.