Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Н а 24 ноември православната църква отбелязва деня на Света великомъченица Екатерина – една от най-почитаните жени-светици в християнския свят. Денят съчетава силна духовна символика, богато народно наследство и множество традиции, останали живи в българската култура.

Житието на Света Екатерина

Света Екатерина живяла през IV в. в египетския град Александрия. Тя била изключително красива, но това, което я отличавало най-много, била необикновената ѝ ученост – познавала философия, медицинa, реторика, астрономия, както и езическата и християнската литература. Произхождала от знатно семейство и била възпитана в дух на справедливост и благородство.

Когато император Максимин започнал жестоки гонения срещу християните, Екатерина смело се противопоставила на езическите жреци и на самия владетел. Според преданието тя успяла да оборва с мъдростта си най-големите философи на империята, изпратени да я разколебаят. Мнозина от тях приели християнството след разговора с нея.

Разгневен, императорът заповядал да бъде подложена на изтезания. Най-известният опит за мъчение е свързан с т.нар. „Екатеринино колело“ – устройство с остриета, което трябвало да разкъса тялото ѝ. Легендата разказва, че когато светицата се помолила, колелото се разпаднало.

Накрая Екатерина била обезглавена заради непоколебимата си вяра. Християните почитат нейната духовна сила, мъдрост и способността ѝ да защитава правдата.

Българските традиции и народни вярвания

В българската фолклорна традиция Света Екатерина се почита като пазителка на здравето, особено на малките деца. Смятало се, че тя предпазва от болести, трески и кожни обриви, които в народните представи „обикалят" в началото на зимата.

На този ден хората:

Избягват тежка работа, особено домакинска – пране, чистене, плетене.

Вярва се, че така се умилостивява светицата да пази децата от болести.

Жените месят питка, наричана „Екатеринин хляб“, която се намазва с мед и се раздава за здраве.

Правят се курбани или раздаване на храна, особено в някои райони на Родопите и Пирин.

Майките палят свещи за здраве на децата, като се обръщат към светицата с молба за защита.

Поверия:

Смятало се, че на Света Екатерина не се работи с остри предмети, за да не „реже болест“.

В някои райони жените не шият и не кроят, за да е „цял“ късметът на децата.

Ако времето е ясно и тихо, според народа зимата ще бъде лека.

Легенда, свързана със светицата

По българските земи се разказва легенда, според която Света Екатерина обикаля селата невидима и оставя над къщите благословия или предупреждение. Затова на този ден жените внимават домът да бъде спокоен, подреден и чист, а децата – добре гледани и облечени. Ако светицата види добро и хармония, тя дава здраве през цялата година.

Кой празнува имен ден?

На 24 ноември имен ден празнуват всички, носещи името: Екатерина, Катерина, Катя, Катрин, Тина, Кая