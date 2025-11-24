България

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Почитаме Света Екатерина - какво се прави и какво е забранено на 24 ноември

24 ноември 2025, 06:32
Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена
Източник: iStock/GettyImages

Н а 24 ноември православната църква отбелязва деня на Света великомъченица Екатерина – една от най-почитаните жени-светици в християнския свят. Денят съчетава силна духовна символика, богато народно наследство и множество традиции, останали живи в българската култура.

  • Житието на Света Екатерина

Света Екатерина живяла през IV в. в египетския град Александрия. Тя била изключително красива, но това, което я отличавало най-много, била необикновената ѝ ученост – познавала философия, медицинa, реторика, астрономия, както и езическата и християнската литература. Произхождала от знатно семейство и била възпитана в дух на справедливост и благородство.

Когато император Максимин започнал жестоки гонения срещу християните, Екатерина смело се противопоставила на езическите жреци и на самия владетел. Според преданието тя успяла да оборва с мъдростта си най-големите философи на империята, изпратени да я разколебаят. Мнозина от тях приели християнството след разговора с нея.

Разгневен, императорът заповядал да бъде подложена на изтезания. Най-известният опит за мъчение е свързан с т.нар. „Екатеринино колело“ – устройство с остриета, което трябвало да разкъса тялото ѝ. Легендата разказва, че когато светицата се помолила, колелото се разпаднало.

Накрая Екатерина била обезглавена заради непоколебимата си вяра. Християните почитат нейната духовна сила, мъдрост и способността ѝ да защитава правдата.

  • Българските традиции и народни вярвания

В българската фолклорна традиция Света Екатерина се почита като пазителка на здравето, особено на малките деца. Смятало се, че тя предпазва от болести, трески и кожни обриви, които в народните представи „обикалят" в началото на зимата.

На този ден хората:

  • Избягват тежка работа, особено домакинска – пране, чистене, плетене.
  • Вярва се, че така се умилостивява светицата да пази децата от болести.
  • Жените месят питка, наричана „Екатеринин хляб“, която се намазва с мед и се раздава за здраве.
  • Правят се курбани или раздаване на храна, особено в някои райони на Родопите и Пирин.
  • Майките палят свещи за здраве на децата, като се обръщат към светицата с молба за защита.

Поверия:

  • Смятало се, че на Света Екатерина не се работи с остри предмети, за да не „реже болест“.
  • В някои райони жените не шият и не кроят, за да е „цял“ късметът на децата.
  • Ако времето е ясно и тихо, според народа зимата ще бъде лека.

Легенда, свързана със светицата

По българските земи се разказва легенда, според която Света Екатерина обикаля селата невидима и оставя над къщите благословия или предупреждение. Затова на този ден жените внимават домът да бъде спокоен, подреден и чист, а децата – добре гледани и облечени. Ако светицата види добро и хармония, тя дава здраве през цялата година.

Кой празнува имен ден?

На 24 ноември имен ден празнуват всички, носещи името: Екатерина, Катерина, Катя, Катрин, Тина, Кая

Света Екатерина 24 ноември имен ден православна църква народни традиции мъченица покровителка на децата екатеринин хляб християнство Александрия
Последвайте ни
След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

Ще има ли мир в Украйна и при чии условия? Зеленски отива при Тръмп

Ще има ли мир в Украйна и при чии условия? Зеленски отива при Тръмп

Република Сръбска има нов президент - кой е Синиша Каран

Република Сръбска има нов президент - кой е Синиша Каран

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

pariteni.bg
Край на половата дискриминация при краш манекените

Край на половата дискриминация при краш манекените

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 23 часа

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Важна информация за пътуващите! Променят движението по АМ „Хемус“

Важна информация за пътуващите! Променят движението по АМ „Хемус“

България Преди 11 минути

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи

Как евтините китайски дрехи заляха Европа

Как евтините китайски дрехи заляха Европа

Любопитно Преди 1 час

Двете компании - Temu и Shein - имат различни бизнес модели, но резултатът е един и същ

Затвориха летището във Вилнюс заради балони с контрабанда

Затвориха летището във Вилнюс заради балони с контрабанда

Свят Преди 10 часа

„Делфи“ напомня, че това е един от зачестилите през последния месец случаи на затварянето на летището заради балони

,

Началникът на щаба на "Хизбула" е убит при израелски удар в Бейрут

Свят Преди 10 часа

При удара са загинали най-малко четирима души, а 24 са ранени

,

Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги

България Преди 11 часа

Започва кампания в помощ на подрастващи в неравностойно положение

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Свят Преди 11 часа

Франция преустанови наборната военна служба през 1997 г., по време на президентството на Жак Ширак.

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

България Преди 12 часа

„Такава покана не бих могъл да имам, защото не се вписвам и не мога да представлявам ръководството на БСП“ , заяви той

.

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

България Преди 12 часа

Изпратени са екипи на Спешна помощ

,

7 души арестувани за разпространение на над 30 кг марихуана в Стара Загора

България Преди 13 часа

Полицейски операции на ОДМВР и ГДБОП разкриха мрежа за разпространение на наркотици в малки населени места

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Свят Преди 13 часа

Разговорите в швейцарския град са част от усилията на Вашингтон да оформи „рамка“ за мирно споразумение

,

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

България Преди 13 часа

Зам.-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев е провел среща с организаторите

Проверяват готовността на зимните ни курорти

Проверяват готовността на зимните ни курорти

България Преди 14 часа

Министерството на туризма проведе няколко работни срещи

Министерството за правителствена ефективност на САЩ бе разформировано

Министерството за правителствена ефективност на САЩ бе разформировано

Свят Преди 14 часа

Критици посочват, че инициативата, стартирала с голям шум, е донесла малко реални икономии

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Свят Преди 14 часа

По думите му предложението на Вашингтон „не е окончателно”

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

България Преди 15 часа

Жена е с опасност за живота

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Свят Преди 15 часа

Това каза той на срещата на Г-20 в Йоханесбург

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 ноември, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 24-30 ноември: Седмицата носи промени, откровения и силни емоции за всички зодии

Edna.bg

Феноменален Лео Меси изведе Интер Маями до финал на Изток

Gong.bg

Ботев Враца приема Славия в интригуващ двубой

Gong.bg

Изпращаме ноември с дъждове, възможен e сняг за Никулден

Nova.bg

Почитаме Света Екатерина

Nova.bg