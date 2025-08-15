Гной и затруднено преглъщане: Мъж живее 3 месеца с рибена кост в езика

Л екари отстраниха рибена кост, заседнала дълбоко в езика на 47-годишен мъж, която е предизвикала опасен абсцес месеци след поглъщането ѝ.

Мъжът постъпва в болницата със силни болки в гърлото, затруднени говор и преглъщане, както и повишена температура. Няколко месеца по-рано е имал подобни симптоми, които временно са отзвучали след антибиотично лечение. По време на прегледа пациентът си спомня, че е консумирал шаран и предполага, че е погълнал кост, но тогава не е изпитал болка и не е потърсил медицинска помощ.

Прегледът установява подут и болезнен език, затруднено преглъщане, принудително отворена уста и обилно слюноотделяне. Компютърната томография разкрива тънка 12-милиметрова структура, наподобяваща рибена кост, забита дълбоко във вътрешните мускули на езика, както и абсцес в съседство – кухина, пълна с гной.

Поради риск от животозастрашаващи усложнения, включително засягане на дихателните пътища, екипът на от Клиниката по УНГ към УМБАЛ „Каспела“ в Пловдив предприема спешно хирургично отстраняване на костта чрез достъп през шията.

В близост до нея е открито значително количество гной. След операцията пациентът е лекуван с широкоспектърни антибиотици и кортикостероиди, което е подпомогнало бързото му възстановяване.

Специалистите припомнят, че езикът е изключително устойчив орган, но инфекциите му са възможни след травма или наличие на чуждо тяло. Най-често заседнали чужди тела са кости от риба и пилешко в сливиците, езика или хипофаринкса.

Симптомите включват:

остра болка при преглъщане,

слюноотделяне и промяна в гласа.

Рибените кости могат да се скрият под лигавицата и да не бъдат забелязани при обикновен преглед. В конкретния случай най-вероятно костта е мигрирала навътре в мускулатурата и е предизвикала абсцес.

Медиците посочват, че бавното и внимателно хранене намалява риска от засядане на кости, а при съмнение трябва да се потърси лекарска помощ.