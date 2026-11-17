С лужители на Главна дирекция „Национална полиция“ и ГДБОП са влезли в офис на компания за търговия с благородни метали в София във вторник сутринта. Все още няма официална информация за причините за полицейската операция, нито за това дали има задържани.

Според Агенция „Фокус“ става дума за компания, специализирана в търговията с инвестиционно злато и други благородни метали.

От Министерството на вътрешните работи заявиха, че подробности за провежданите полицейски действия ще бъдат предоставени на по-късен етап.

Междувременно компанията съобщи, че офисът няма да работи днес, но клиентите могат да продължат да правят поръчки онлайн.