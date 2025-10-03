България

Фалстарт на петъчното заседание на парламента

След откриване на пленарното заседание парламентът излезе в почивка заради липса на кворум

3 октомври 2025, 10:00
Фалстарт на петъчното заседание на парламента
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

М алко след откриването на пленарното заседание парламентът излезе в почивка заради липса на кворум.

Председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Драгомир Стойнев представи предложение за включване на нова точка в дневния ред – второ четене на промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО). Срещу това възрази Петър Петров ("Възраждане"), който посочи, че това е в нарушение на правилника и няма нищо извънредно по отношение на този законопроект. 

Преди да бъде гласувано предложението за допълнителна точка в дневния ред, Александър Рашев (ИТН) поиска проверка на кворума, при която се регистрираха 120 народни представители, при необходими 121. Затова председателстващият заседанието посочи, че няма кворум и обяви нова проверка след 15 минути.

В програмата за днешното пленарно заседание е предвиден блицконтрол и парламентарен контрол. За участие в блицконтрола от 9:00 часа в залата са министър-председателят Росен Желязков и вицепремиерите Гроздан Караджов и Томислав Дончев. 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
липса на кворум Народно събрание пленарно заседание законопроект парламентарен контрол
Кой стои зад фирмите, "измамили" десетки семейства с жилища

​Шон "Диди" Комбс моли за снизхождение в писмо до съдията преди присъдата си

Внимание, опасност от горолом, задействаха BG-Alert в София

Внимание, опасност от горолом, задействаха BG-Alert в София

Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа

Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

Споделена собственост или под наем: Младите променят концепцията за притежание на кола

Споделена собственост или под наем: Младите променят концепцията за притежание на кола

<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 18 часа
Путин заплаши Европа
Путин заплаши Европа

Преди 14 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 17 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 12 часа

Последни новини

Борисов атакува Радев: Президентът еднолично назначаваше службите години наред

Борисов атакува Радев: Президентът еднолично назначаваше службите години наред

България Преди 6 минути

Борисов каза, че "поведението на Радев от последните четири години е да разделя нацията по всички теми"

<p>Пеевски: Президентът Радев &quot;натиска&quot; медиите, &quot;истерясва&quot;</p>

Делян Пеевски: Президентът Румен Радев "натиска" медиите, "истерясва"

Свят Преди 14 минути

"Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят", каза още депутатът

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

България Преди 27 минути

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

<p>АПБ с позиция след решението на ВКС за Сарафов</p>

Позиция на Асоциацията на прокурорите в България след като ВКС реши, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор

България Преди 28 минути

По повод разпорежданията на Върховния касационен съд от 2 октомври 2025 г., с които се приема, че след изтичане на шестмесечния срок по чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт временното ръководство на прокуратурата е изгубило легитимност

„Животът на една танцьорка“ на Тейлър Суифт – триумфално завръщане и любовна победа

„Животът на една танцьорка“ на Тейлър Суифт – триумфално завръщане и любовна победа

Любопитно Преди 40 минути

С продължителност 41 минути, "Животът на една танцьорка" е най-краткият ѝ албум след дебюта през 2006 г.

Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"

Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"

Свят Преди 59 минути

Той заяви, че новата, оркестрирана от Русия провокация по море срещу страната му е пореден случай на хибридна война

Смъртоносна катастрофа затвори Кресненско дефиле

Смъртоносна катастрофа затвори Кресненско дефиле

България Преди 1 час

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Свят Преди 2 часа

Той отстъпва мястото на своя първороден син - наследника Гийом, който ще стане държавен глава на малкото, но влиятелно херцогство

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

България Преди 2 часа

От община Царево обявиха бедствено положение

<p>Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение</p>

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

България Преди 3 часа

Затворен за движение е и пътят от гр. Царево през къмпинг "Арапя" и Оазис до Лозенец

Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

Любопитно Преди 3 часа

След проповедта на апостол Павел сърцето на Дионисий се разтворило да приеме в себе си вярата в истинския Бог

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Свят Преди 3 часа

Няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 3 часа

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула"

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

България Преди 3 часа

То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост

<p>Мощно земетресение удари Индонезия -&nbsp;има ли опасност от цунами</p>

Мощно земетресение удари Индонезия

Свят Преди 3 часа

Няма данни за пострадали

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Любопитно Преди 4 часа

Данни показват, че смъртността от инфаркти, инсулти и сърдечна недостатъчност при работоспособни възрастни се е увеличила с почти една пета за четири години

Всичко от днес

