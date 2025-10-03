Фалстарт на петъчното заседание на парламента

М алко след откриването на пленарното заседание парламентът излезе в почивка заради липса на кворум.

Председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Драгомир Стойнев представи предложение за включване на нова точка в дневния ред – второ четене на промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО). Срещу това възрази Петър Петров ("Възраждане"), който посочи, че това е в нарушение на правилника и няма нищо извънредно по отношение на този законопроект.

Преди да бъде гласувано предложението за допълнителна точка в дневния ред, Александър Рашев (ИТН) поиска проверка на кворума, при която се регистрираха 120 народни представители, при необходими 121. Затова председателстващият заседанието посочи, че няма кворум и обяви нова проверка след 15 минути.

В програмата за днешното пленарно заседание е предвиден блицконтрол и парламентарен контрол. За участие в блицконтрола от 9:00 часа в залата са министър-председателят Росен Желязков и вицепремиерите Гроздан Караджов и Томислав Дончев.