България

Екзитпол: Какво всъщност означава думата, която всички ще чуваме в неделя вечер?

Защо данните от екзитполовете не са окончателни резултати и как социолозите успяват да предскажат победителя минути след края на вота

18 април 2026, 07:02
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

В неделя, 19април, точно в 20:00 часа, екраните на телевизорите ще се изпълнят с графики, проценти и прогнози. Водещите ще обявят: „Първи данни от екзитпола!“. За много хора обаче остава въпросът – какво точно представлява това проучване, можем ли да му вярваме и защо понякога числата се променят драстично до сутринта?

Екипът на Vesti.bg обяснява всичко, което трябва да знаете за „предсказанията“ в изборния ден.

Какво е екзитпол?

Думата идва от английското exit poll (буквално „допитване на изхода“). Това е сондаж, който се провежда от социологически агенции в самия изборен ден. За разлика от анкетите, които четем преди изборите (които питат „За кого смятате да гласувате?“), екзитполът пита: „За кого току-що гласувахте?“.

Как се прави проучването?

Социологическите агенции избират определен брой „представителни“ секции в цялата страна. Пред тях стоят анкетьори, които спират всеки втори, пети или десети гласоподавател (според определена стъпка).

Избирателят попълва анонимна анкетна карта, която имитира истинската бюлетина.

Попълнената карта се пуска в специална кутия на агенцията.

Данните се обобщават периодично през деня.

Защо резултатите се обявяват чак в 20:00 часа?

Според Изборния кодекс в България е абсолютно забранено оповестяването на данни от допитвания преди официалния край на изборния ден. Това се прави, за да не се влияе на избора на хората, които все още не са стигнали до урните.

Любопитно: Често в интернет сайтове или социални мрежи медиите използват „кодирани“ класации (с имена на цветя, градове или песни), за да заобиколят закона, но официалните числа в проценти излизат едва след затварянето на секциите.

Можем ли да вярваме на екзитпола?

Екзитполът е най-точният вид социологическо проучване, но той не е официален резултат. Ето защо съществуват разлики:

Статистическа грешка: Обикновено тя е в рамките на +/- 2-3%. При партии, които са близо до 4-процентовата бариера, тази грешка може да е решаваща.

„Срамежливият“ вот: Някои хора се притесняват да признаят пред анкетьора за кого са гласували, или просто отказват да участват в проучването.

Вотът от чужбина: Това е най-голямата „уловка“. Екзитполовете се провеждат само на територията на България. Те не отчитат гласовете на българите зад граница, които често променят крайната подредба.

Защо е важен екзитполът?

Освен че задоволява любопитството ни в изборната нощ, той служи и като защита срещу манипулации. Ако данните от екзитпола на няколко независими агенции се различават драстично от официално преброените гласове по-късно, това е червен флаг за възможни измами или грешки при броенето в секциите.

В неделя вечер, 19 април, следете Vesti.bg! Ще публикуваме данните от водещите социологически агенции веднага щом законът го позволи, заедно с анализи какво означават тези числа за бъдещето на България.

Екзитпол Избори Социологическо проучване Гласуване Изборен кодекс Изборни резултати Статистическа грешка Вот от чужбина Изборен ден Прогнози
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Избори 2026: Всичко, което трябва да знаете, преди да гласувате на 19 април

България Преди 26 минути

Кога започва и кога приключва изборният ден, какви документи да подготвим и как да не направим бюлетината си недействителна

.

Свят Преди 8 часа

Иран опроверга по-ранното твърдение на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Ислямската република е дала съгласие да ги предаде

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Свят Преди 9 часа

„Разузнавателните данни сочат, че в беларуските гранични зони се строят пътища, водещи до Украйна"

ООН предупреди за опасността от "разпадане" на Южен Судан

Свят Преди 10 часа

.

Любопитно Преди 10 часа

В страната бе изразено възмущение от антисемитски изказвания на американския рапър

Тръмп: САЩ ще изнесат „лека-полека" урана от Иран

Свят Преди 11 часа

Президентът заяви, че САЩ работят с Иран за премахването на мините от Ормузкия проток

Йотова от „Дондуков" 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме!

България Преди 12 часа

Снимката е илюстративна

Свят Преди 12 часа

ВМС на САЩ признаха за „произшествие от клас А" край бреговете на Иран. Изгубеният апарат не е просто дрон, а „летящ шпионин", чиято цена надвишава три пъти тази на изтребител F-35

,

Свят Преди 12 часа

Макрон и Стармър призоваха корабите, преминаващи през Ормузкия проток, да не бъдат облагани с такси

Нетаняху: Израел не е приключил работата си срещу "Хизбула"

Свят Преди 13 часа

Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в първия ден от десетгодишното примирие с Ливан

Гюров: Прокуратурата проверява мен, министри и главния секретар на МВР

България Преди 13 часа

Това съобщи служебният премиер във видео във Facebook

Георги Ангелов в „Телеграфно подкастът" за петролния шок: Ормуз отваря, цените падат най-рано след половин година

България Преди 13 часа

Светът е в плен на парадокс: борсите очакват край на войната до юни, но на реалния пазар в Азия барелът удари 180 долара. Пълната нормализация може да отнеме до една година

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 13 часа

Ново проучване сред терминално болни разкрива, че сънищата преди смъртта не са случайни. Пациентите често виждат стълбища, бяла светлина или починали близки, които ги чакат. Учените смятат, че тези видения са механизъм за психологическо справяне и мир

Обрат за детските градини в София: Съдът спря част от новите правила за прием

България Преди 13 часа

,

Свят Преди 13 часа

Регистрирани са общо 71 000 смъртни случая

Защо НАСА блокира основни функции на iPhone 17 Pro Max в космоса

Любопитно Преди 13 часа

Астронавтите от мисията „Артемис II" 2 използва новия модел на Apple единствено като камера. Агенцията е закупила устройствата самостоятелно, след като 8-кратното оптично увеличение е преминало през строги 4-степенни тестове за безопасност

Всичко от днес

От мрежата

