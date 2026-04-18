Екзитпол: Какво всъщност означава думата, която всички ще чуваме в неделя вечер?

В неделя, 19април, точно в 20:00 часа, екраните на телевизорите ще се изпълнят с графики, проценти и прогнози. Водещите ще обявят: „Първи данни от екзитпола!“. За много хора обаче остава въпросът – какво точно представлява това проучване, можем ли да му вярваме и защо понякога числата се променят драстично до сутринта?

Екипът на Vesti.bg обяснява всичко, което трябва да знаете за „предсказанията“ в изборния ден.

Какво е екзитпол?

Думата идва от английското exit poll (буквално „допитване на изхода“). Това е сондаж, който се провежда от социологически агенции в самия изборен ден. За разлика от анкетите, които четем преди изборите (които питат „За кого смятате да гласувате?“), екзитполът пита: „За кого току-що гласувахте?“.

Как се прави проучването?

Социологическите агенции избират определен брой „представителни“ секции в цялата страна. Пред тях стоят анкетьори, които спират всеки втори, пети или десети гласоподавател (според определена стъпка).

Избирателят попълва анонимна анкетна карта, която имитира истинската бюлетина.

Попълнената карта се пуска в специална кутия на агенцията.

Данните се обобщават периодично през деня.

Защо резултатите се обявяват чак в 20:00 часа?

Според Изборния кодекс в България е абсолютно забранено оповестяването на данни от допитвания преди официалния край на изборния ден. Това се прави, за да не се влияе на избора на хората, които все още не са стигнали до урните.

Любопитно: Често в интернет сайтове или социални мрежи медиите използват „кодирани“ класации (с имена на цветя, градове или песни), за да заобиколят закона, но официалните числа в проценти излизат едва след затварянето на секциите.

Можем ли да вярваме на екзитпола?

Екзитполът е най-точният вид социологическо проучване, но той не е официален резултат. Ето защо съществуват разлики:

Статистическа грешка: Обикновено тя е в рамките на +/- 2-3%. При партии, които са близо до 4-процентовата бариера, тази грешка може да е решаваща.

„Срамежливият“ вот: Някои хора се притесняват да признаят пред анкетьора за кого са гласували, или просто отказват да участват в проучването.

Вотът от чужбина: Това е най-голямата „уловка“. Екзитполовете се провеждат само на територията на България. Те не отчитат гласовете на българите зад граница, които често променят крайната подредба.

Защо е важен екзитполът?

Освен че задоволява любопитството ни в изборната нощ, той служи и като защита срещу манипулации. Ако данните от екзитпола на няколко независими агенции се различават драстично от официално преброените гласове по-късно, това е червен флаг за възможни измами или грешки при броенето в секциите.

