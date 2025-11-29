Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота

О билните валежи от дъжд, които започнаха в сряда (26 ноември) в страната, ще продължат и в събота (29 ноември). Отново има издадени предупреждения за опасно време, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждение от втора степен – оранжев код е обявено в 8 области на страната. То е в сила за: Велико Търново, Търговище, Габрово, Сливен, Стара Загора, Кърджали, Смолян и Пловдив.

За други 11 области предупреждението е от втора степен – жълт код за обилни валежи: Ловеч, Пазарджик, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Ямбол и Хасково.

Ето и съветите на НИМХ при екстремно време заради значителни валежи

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогнозата за събота (29 ноември)

През следващото денонощие времето в страната ще остане облачно с валежи от дъжд. На повече места и по-значителни ще са валежите през нощта в Западна България, по високите полета там временно ще се примесват със сняг. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. През нощта няма да се променя съществено, през деня ще продължи да се понижава.

В събота

значителни валежи ще има в Централна и Източна България. По проходите в западната част на Стара планина, над 1300 метра, дъждът ще преминава в сняг. През деня на много места в западните райони от страната валежите ще спрат. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух.

През по-голямата част от деня в източните райони вятърът ще остане от изток, вечерта и там ще се ориентира от северозапад. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 4-6 градуса на места в Западна България до 11-13 градуса в източните и крайните югозападни райони. В София минималната температура ще бъде около 2 градуса, а максималната – около 5 градуса.

В планините

ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4 градуса, на 2000 метра – около 0 градуса.

По Черноморието

ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър от източната четвърт, привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 35 мин. и залязва в 16 ч. и 55 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 20 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 32 мин. и залязва в 0 ч. и 36 мин. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

В неделя

сутринта валежите ще има ва места в западната и централната част на Дунавската равнина, но до обяд и там ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0 градуса, а по-високи ще останат по Черноморието; дневните ще се задържат почти без промяна.

Новата седмица

ще започне с предимно слънчево време. Минималните температури ще са предимно между 0 и 5 градуса, а максималните – между 8 и 13 градуса.