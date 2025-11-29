България

Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

29 ноември 2025, 06:47
Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота
Източник: Thinkstock/Guliver

О билните валежи от дъжд, които започнаха в сряда (26 ноември) в страната, ще продължат и в събота (29 ноември). Отново има издадени предупреждения за опасно време, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждение от втора степен – оранжев код е обявено в 8 области на страната. То е в сила за: Велико Търново, Търговище, Габрово, Сливен, Стара Загора, Кърджали, Смолян и Пловдив.

За други 11 области предупреждението е от втора степен – жълт код за обилни валежи: Ловеч, Пазарджик, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Ямбол и Хасково.

Ето и съветите на НИМХ при екстремно време заради значителни валежи

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогнозата за събота (29 ноември)

През следващото денонощие времето в страната ще остане облачно с валежи от дъжд. На повече места и по-значителни ще са валежите през нощта в Западна България, по високите полета там временно ще се примесват със сняг. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. През нощта няма да се променя съществено, през деня ще продължи да се понижава.

В събота

значителни валежи ще има в Централна и Източна България. По проходите в западната част на Стара планина, над 1300 метра, дъждът ще преминава в сняг. През деня на много места в западните райони от страната валежите ще спрат. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух.

През по-голямата част от деня в източните райони вятърът ще остане от изток, вечерта и там ще се ориентира от северозапад. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 4-6 градуса на места в Западна България до 11-13 градуса в източните и крайните югозападни райони. В София минималната температура ще бъде около 2 градуса, а максималната – около 5 градуса.

В планините

ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4 градуса, на 2000 метра – около 0 градуса.

По Черноморието

ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър от източната четвърт, привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 35 мин. и залязва в 16 ч. и 55 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 20 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 32 мин. и залязва в 0 ч. и 36 мин. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

В неделя

сутринта валежите ще има ва места в западната и централната част на Дунавската равнина, но до обяд и там ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0 градуса, а по-високи ще останат по Черноморието; дневните ще се задържат почти без промяна.

Новата седмица

ще започне с предимно слънчево време. Минималните температури ще са предимно между 0 и 5 градуса, а максималните – между 8 и 13 градуса.

Източник: НИМХ    
обилни валежи оранжев код жълт код прогноза за времето НИМХ опасно време наводнения дъжд сняг България
Последвайте ни
Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота

Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота

Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Орбан поиска още петрол и газ по време на разговори в Кремъл с Путин

Орбан поиска още петрол и газ по време на разговори в Кремъл с Путин

29 ноември: Мистериозната смърт на една холивудска красавица

29 ноември: Мистериозната смърт на една холивудска красавица

По-ранни декемврийски пенсии и 120 лв. коледна добавка

По-ранни декемврийски пенсии и 120 лв. коледна добавка

pariteni.bg
Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 12 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 10 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 10 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 12 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Свят Преди 10 минути

Огънят бързо обхвана седем от осемте 32-етажни блока в комплекса, които били покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи, а също и с изолираща пяна за ремонтите

<p>Руски пропагандни твърдения за Купянск опровергани от Киев</p>

Киев: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал

Свят Преди 20 минути

Русия превзе Купянск още в първите седмици на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година украинските войски си го върнаха

Руски дронове удариха Киев, жилищен блок гори

Руски дронове удариха Киев, жилищен блок гори

Свят Преди 54 минути

Украинските военновъздушни сили публикуваха предупреждние, че столицата може да бъде подложена на руски ракетни удари

Тръмп помилва бивш президент на Хондурас, осъден за наркотрафик

Тръмп помилва бивш президент на Хондурас, осъден за наркотрафик

Свят Преди 58 минути

Лидерът на САЩ отново изрази подкрепата си за кандидата за президент на Хондурас Насри Асфура

<p>&quot;Отнемат ни бъдещето&quot;: 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват</p>

"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС

Свят Преди 1 час

Всекидневните митинги започнаха на 28 ноември 2024 г., когато премиерът Иракли Кобахидзе обяви, че Грузия преустановява присъединителните преговори с ЕС

Почитаме Св. Парамон и 370-те мъченици, загинали за вярата

Почитаме Св. Парамон и 370-те мъченици, загинали за вярата

Любопитно Преди 1 час

Те станали жертва на жестокото гонение в средата на трети век

„Награждаване на доброто и наказване на злото“: Мрачните гвардейци на подземния свят, които водят душите на мъртвите в Дийю

„Награждаване на доброто и наказване на злото“: Мрачните гвардейци на подземния свят, които водят душите на мъртвите в Дийю

Любопитно Преди 1 час

Дори днес хората по света се покланят на тези китайски мрачни жътвари и ги смятат за важна част от китайската религия

„Аз съм шефът тук“: Какво представлява синдромът на портиера и как да се справим с него

„Аз съм шефът тук“: Какво представлява синдромът на портиера и как да се справим с него

Любопитно Преди 1 час

Този синдром произтича не толкова от властта сама по себе си, колкото от дълбоко чувство за незначителност, което човекът се опитва да прикрие чрез контрол и забрани

Румъния: Как изчезват едни от последните девствени гори

Румъния: Как изчезват едни от последните девствени гори

Свят Преди 1 час

Едни от последните девствени гори в Европа се намират в Румъния

„Когато някой не може да излезе от главата ти“: Защо постоянно мислим за определени хора

„Когато някой не може да излезе от главата ти“: Защо постоянно мислим за определени хора

Любопитно Преди 1 час

Постоянните мисли за някого не винаги показват силно харесване

Впечатляващите теории зад полярното сияние

Впечатляващите теории зад полярното сияние

Любопитно Преди 1 час

Различните култури са имали коренно различни интерпретации на драматичния природен феномен

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Първото си интервю IT специалистката даде в подкаста “След Игрите”

<p>Рубио планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент</p>

Марко Рубио планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент

Свят Преди 9 часа

Ройтерс отбелязва, че е доста необичайно подобен ключов трансатлантически форум да премине без участието на ръководителя на американската дипломация

Русия обявяви Human Rights Watch за „нежелана организация“

Русия обявяви Human Rights Watch за „нежелана организация“

Свят Преди 9 часа

Това означава, че международната правозащитна организация трябва да спре всякаква дейност в Русия

Руските власти: Жена е загинала при украинска атака с дронове

Руските власти: Жена е загинала при украинска атака с дронове

Свят Преди 10 часа

Съобщава се, че е било ранено и петгодишно дете

Месец след обира в Лувъра: Бижутата за 88 млн. евро все още не са открити

Месец след обира в Лувъра: Бижутата за 88 млн. евро все още не са открити

Свят Преди 11 часа

Четвъртият предполагаем член на групата, извършила обира, беше обвинен

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Дъждове в края на номеври

sinoptik.bg
1

Тарантули и гекони - жертви на контрабанда

sinoptik.bg

Малката зелена бомба, пълна с витамини - за какво е полезно кивито

Edna.bg

Дневен хороскоп за 29 ноември, събота

Edna.bg

Байерн ще се връща към победите срещу опашкар в Бундеслигата

Gong.bg

Пътят на ЦСКА към Топ 4 минава през Варна и непредвидимия Спартак

Gong.bg

Дъждовен уикенд с валежи в събота

Nova.bg

Поройните дъждове отнесоха реколтата в Югозападна България

Nova.bg