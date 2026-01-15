България

Директорът на училище в Бургас излиза в отпуск след протест

РУО – Бургас ще предостави възможност на друг ръководител да поеме управлението

15 януари 2026, 19:32
П о собствено желание директорът на Начално базово училище (НБУ) „Михаил Лъкатник“ в Бургас Зорница Колева ще излезе в едногодишен неплатен отпуск, съобщи пред журалисти началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Бургас Валентина Камалиева.

Днес следобед Камалиева се срещна с родители на деца от училището във връзка с провелия се по-рано протест заради напрежение в учебния процес, свързан с прояви на физическа и вербална агресия от страна на ученик от втори клас.

Оставка и цяло училище на бунт срещу един ученик

Камалиева заяви, че РУО – Бургас ще предостави възможност на друг ръководител да поеме управлението, за да се възстанови нормалният образователен процес и доверието на родителите. Началникът на институцията допълни, че спрямо Колева вече е задействана дисциплинарна процедура след извършени проверки и установено нарушение. В момента се проучва кандидатура за временно изпълняващ длъжността директор, който да притежава необходимата компетентност за овладяване на ситуацията.

По отношение на казуса с ученика, чието поведение предизвика напрежението, Камалиева увери, че са предприети всички законови мерки. „За ученика са взети и предприети допълнителна подкрепа и обща подкрепа от страна на училището, а регионална комисия е направила оценка на ученика." Тя обясни, че по график за детето ще бъде организирана работа със специалисти – логопед, психолог и ресурсен учител. Училището вече е назначило и помощник на учителя, който да придружава детето в учебния процес, за да подпомогне неговата социализация.

Блъскане, бутане, провокации: Деца не посещават училище заради агресивен съученик (ВИДЕО)

В отговор на сигналите на родители от класа за системна вербална агресия и психологически натиск над децата им, РУО ще организира групови интервенции и психологическа работа в класа. Целта е деескалация на напрежението и успокояване на учениците. "Работи се с родителите по отношение на информираността им за видовете форми, които биха могли да изберат", каза още Камалиева.

Повод за протеста сутринта на 15 януари в двора на училището, по думите на родителите, бе липсата на ефективни мерки от страна на ръководството за справяне с конфликтни ситуации в класната стая, свързани с прояви на физическа и вербална агресия от страна на ученик от втори клас с поведенчески проблеми. Пред журналисти директорката Зорница Колева обяви, че е готова да разговаря с представители на протестиращите родители и че на 16 януари тя ще организира междуинституционална среща, на която да бъдат обсъдени необходими мерки и план как да продължи работата с ученика с поведенчески проблеми. 

Източник: БТА, Мая Стефанова    
