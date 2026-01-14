България

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

Предложението предвиждаше при заплаха срещу други политици охраната им да се поема от МВР

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
Д епутатите приеха на първо четене промени в Закона за Националната служба за охрана, които предвиждат НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се".

Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се", предаде NOVA.

На първо четене в комисия: Ограничават лицата, ползващи охрана от НСО

Измененията предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

И към момента тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции.

ДПС с предложение за промяна на Закона за НСО

С предлаганите изменения се цели НСО да бъде върната към първоначалното ѝ роля - охрана на ограничен кръг лица, заемащи висши държавни длъжности, при ясни и публично защитими критерии, без възможност за политическо или неформално влияние върху това кой ползва ресурсите на службата.

Депутатите приеха на първо четене законопроекта за НСО

Точката беше включена в дневния ред на парламента по предложение на групата на "ДПС-Ново начало", а вносители на измененията са от ПП-ДБ.

НС НСО промени охрана
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

