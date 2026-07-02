Демерджиев: 9 наказателни производства във Варна за „Баба Алино“

Д евет наказателни производства са образувани след акцията на МВР във Варна и случая „Баба Алино“, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия заедно с екипа си, както и с и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Демерджиев отбеляза, че всяко едно от тях е с различен предмет. Той припомни, че при акцията във Варна бяха задържани 25 души до 24 часа, като са били иззети над 140 хиляди страници писмени доказателства, разпитани са и множество свидетели.

МВР ще проверява подобни удостоверения за търпимост, издадени за сгради и в други части на страната.

По време на изслушването министърът бе попитан и за случая „Петрохан“ с шест жертви. Демерджиев каза, че е разговаряно с техни близки, като се полагат усилия възможно най-много факти да бъдат установени и оповестени. Той обаче припомни, че разследването се води от прокуратурата.

„Когато имаме факти в достатъчен обем ще запознаем обществеността с тях“, добави министърът.

Във връзка с пътната безопасност Иван Демерджиев отбеляза, че средствата от специализирания фонд ще бъдат насочвани за превенция.