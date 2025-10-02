България

Божанов: Няма как да подкрепим Деньо Денев за шеф на ДАНС

Има резон да остане балансът, без значение кой е президентът, заяви той

2 октомври 2025, 11:30
Източник: БГНЕС

"Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човекът на Пеевски Деньо Денев за шеф на ДАНС". Това заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ в кулоарите на Народното събрание.

Той посочи, че ако преди Румен Радев е назначавал шеф на ДАНС от една страна чрез свое служебно правителство, а от друга с неговия подпис като президент, то сега не е такава ситуацията, тъй като Пламен Тончев е бил пенсиониран в комисията по досиетата.

Парламентът разглежда механизма за назначаване на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО

"Има резон да остане балансът, без значение кой е президентът, и правителството да направи малко повече опити да предложи и други хора, защото Деньо Денев не е единственият възможен шеф на ДАНС в тази държава", каза още Божанов, цитиран от NOVA.

"Вчера Борисов каза, че най-важните неща са водата и цените. Днес заваля – надявам се това поне за известно време да реши проблема с водата. Надявам се г-н Пеевски да не си припише падането на дъжд", заяви още съпредседателят на "Да, България" пред журналисти в парламента.

Делян Пеевски: Румене, излез!

Божанов обвини управляващото мнозинство, че вчера са направили всичко възможно да не се стигне до точката от дневния ред за продуктовите такси, заради които цените на електроуредите се повишават в последните месеци.

Борисов: Има две теми – водата и цените, всичко останало е празнодумство

"Продуктовите такси отиват в джоба на Таки и вчера управляващото мнозинство обслужи Таки, така че той да продължава да взима пари от българските граждани още от електроуреди, а в бъдеще и от друго", каза той и добави, че по отношение на цените управляващото мнозинство няма приоритет.

Източник: NOVA, БГНЕС    
Божанов НС ДБ Борисов Пеевски
Момиченцето е най-малкото от седем деца в семейството

Ще бъде ли подведена естрадната легенда?

Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг"

Движението се регулира на място от полиция

Според Киев удари с руски дронове са причинили прекъсването

Техниката би могла да преодолее безплодието, дължащо се на старост или заболяване, като използва почти всяка клетка в тялото като отправна точка за живот

„Виждаме значително присъствие на фалшификати на пазара, особено в съвременното изкуство“

Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите

Лентата тръгва по кината в цяла България на 17 октомври

В пленарна зала започна и спор за това кой е допринесъл повече за отпадането на наблюдението над страната ни

През 2023 г. в гората Шакахола, Малинди, бяха открити над 450 гроба на членове на забранените „Good News International Ministries“ на Макензи

Мариян е диагностициран с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода

Социолозите прогнозират, че предстоящите парламентарните избори ще бъдат спечелени от партията на милиардера Андрей Бабиш

Томпсън почина на 67-годишна възраст в дома си в Уди Крийк, Колорадо – малко градче северно от Аспен, през февруари 2005 г.

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет

Не всички мазнини действат по един и същ начин в тялото – някои повишават холестерола, докато други помагат за неговото намаляване

