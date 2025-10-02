Божанов: Няма как да подкрепим Деньо Денев за шеф на ДАНС

"Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човекът на Пеевски Деньо Денев за шеф на ДАНС". Това заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ в кулоарите на Народното събрание.

Той посочи, че ако преди Румен Радев е назначавал шеф на ДАНС от една страна чрез свое служебно правителство, а от друга с неговия подпис като президент, то сега не е такава ситуацията, тъй като Пламен Тончев е бил пенсиониран в комисията по досиетата.

"Има резон да остане балансът, без значение кой е президентът, и правителството да направи малко повече опити да предложи и други хора, защото Деньо Денев не е единственият възможен шеф на ДАНС в тази държава", каза още Божанов, цитиран от NOVA.

"Вчера Борисов каза, че най-важните неща са водата и цените. Днес заваля – надявам се това поне за известно време да реши проблема с водата. Надявам се г-н Пеевски да не си припише падането на дъжд", заяви още съпредседателят на "Да, България" пред журналисти в парламента.

Божанов обвини управляващото мнозинство, че вчера са направили всичко възможно да не се стигне до точката от дневния ред за продуктовите такси, заради които цените на електроуредите се повишават в последните месеци.

"Продуктовите такси отиват в джоба на Таки и вчера управляващото мнозинство обслужи Таки, така че той да продължава да взима пари от българските граждани още от електроуреди, а в бъдеще и от друго", каза той и добави, че по отношение на цените управляващото мнозинство няма приоритет.