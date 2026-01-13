България

Човек загина при пожар в къща в Габровица

Изясняват се причините, довели до инцидента

13 януари 2026, 16:50
Човек загина при пожар в къща в Габровица
Източник: iStock/Getty Images

М ъж загина при пожар в къщата си в беловското село Габровица, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигнал за инцидента е подаден около 02:00 часа на 12 януари.

Майка и син загинаха при пожар в Белащица

След потушаване на огъня в една от стаите е открито безжизненото тяло на собственика на жилището - 60-годишен жител на селото.

На мястото е извършен оглед, образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

Намериха мъртво семейство след пожар, убити са

Изясняват се причините, довели до инцидента.

Източник: БТА, Николета Манджукова    
пожар Габровица МВР Пазарджик
Последвайте ни
Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!

Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Mercedes отново губи от BMW

Mercedes отново губи от BMW

carmarket.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 10 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 11 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 11 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 10 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Гответе се за главоболие, умора и лош сън – идват магнитни бури

Любопитно Преди 1 час

Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Свят Преди 1 час

И трите жени от Лейбъристката партия са изпратили писмени извинения на 5 януари - в деня, когато е подадена жалбата

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване

България Преди 2 часа

Петров изключи възможността третият мандат за съставяне на правителство да бъде даден от президента на „Възраждане“

Снимката е илюстративна

Милионерка разкри шокиращия начин, по който разбира за изневярата на съпруга си след 21 години брак

Свят Преди 2 часа

Обаждане от непознат разкрива тайна, която разтърси живота ѝ и разруши двайсетгодишния ѝ брак

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Свят Преди 2 часа

Полицията призова родителите да не оставят колата си да работи, докато децата им са вътре

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

България Преди 2 часа

Предложението на депутати от ПП-ДБ беше отхвърлено с 12 гласа "против"

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Свят Преди 2 часа

Властите оценяват риска от замърсяване в района

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

България Преди 2 часа

Оборотът на БФБ почти се утрои след влизането на България в еврозоната

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Свят Преди 2 часа

Смъртта на Рене Гуд е с политическо значение, "в която хора както отляво, така и отдясно са стигнали до своите заключения", а инцидентът предизвика масови протести срещу ICE и остра реакция от кмета на Минеаполис

.

Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна

Свят Преди 3 часа

Тръмп заплашва да съди Джером Пауъл, шефа на Федералния резерв. Според Пауъл независимостта на централната банка на САЩ е силно застрашена

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

България Преди 3 часа

Борисов: Васил Терзиев трябва да остане до края кмет на София

<p>Завод &quot;Терем - Ивайло&quot; е готов да посрещне новите бойни машини &quot;Страйкър&quot;</p>

Запрянов: Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

България Преди 3 часа

Това увери министърът на отбраната в оставка

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Свят Преди 3 часа

След като губи президентските първични избори през 2016 г. от Тръмп, Рубио се превърна в неговата дясна ръка - а ако "всичко се разпадне - той ще поеме вината"

<p>Мистерия в Хисаря: Двама гръцки граждани открити мъртви</p>

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

България Преди 4 часа

Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани

Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Любопитно Преди 4 часа

От катастрофални климатични промени до извънземна инвазия – това са предсказанията на теоретичния физик за бъдещето

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Любопитно Преди 4 часа

Анет Келерман – плувкиня, филмова звезда и бунтарка – разби табутата на своето време, промени женския бански, постави рекорди, покори Холивуд и стана първата жена, появила се гола във филм

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg
1

Екстремно предложение за брак над пропаст

sinoptik.bg

Съпругът на Мелиса Гилбърт с обвинения за сексуално насилие над деца

Edna.bg

Орлин Павлов и Алекс Сърчаджиева ще ни учат как да сме в топ форма

Edna.bg

Унгарците похвалиха Левски след контролата: Те имат силен състав

Gong.bg

Сомалиец ще помага на Севлиево за оставане в професионалния футбол

Gong.bg

Най-малко 1850 протестиращи са убити от режима в Иран

Nova.bg

Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга от местопроизшествието

Nova.bg