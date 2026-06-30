Част от мраморна скулптура откриха археолозите в Хераклея Синтика

Н ова мраморна скулптура, открита в най-ранния храм под известния храм на Херакъл с подовата мозайка, разкриха археолозите при разкопките в античния град Хераклея Синтика. Находката има важно значение за изясняването както на предназначението на ранната храмова сграда, така и на обстоятелствата около нейното разрушаване, каза за БТА ръководителят на археологическите проучвания проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН).

Откритият фрагмент представлява долната част на мраморна мъжка скулптура. По думите на археолога стратиграфията ясно показва, че тя принадлежи към първия храм, който се намира непосредствено под по-късния храм на Херакъл с подовата мозайка.

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Проф. Вагалински обясни, че ранният храм е бил сериозно засегнат още в древността и именно затова впоследствие на негово място е издигната нова храмова сграда. Новооткритата скулптура е силно повредена и носи ясни следи от въздействие на висока температура, поради което реставраторите първо ще трябва да укрепят мрамора, преди да започнат неговото детайлно проучване.

Предстои скулптурата да бъде анализирана от специалисти, за да се установи кого е изобразявала. Засега не може категорично да се каже дали става дума за статуя на Херакъл или на друго божество.

По думите му значението на находката надхвърля художествената ѝ стойност. Тя дава нови аргументи за предназначението на сградата, върху чиито останки е изграден по-късният храм. „Очевидно тази сграда също е била храм и тези мраморни скулптури са били вотивни, тоест посветителни дарове“, посочи археологът.

Той припомни, че преди няколко дни екипът е открил в същия археологически комплекс и мраморен торс, по който личат белези, позволяващи той да бъде разпознат като изображение на Херакъл. Съвкупността от двете находки, както и фактът, че върху ранния храм по-късно е построен нов храм, също посветен на Херакъл, дават сериозни основания да се предполага, че още първото светилище е било посветено на героя.

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Според проф. Вагалински ясните следи от обгаряне по мрамора насочват към хипотезата, че храмът е бил разрушен при вражеско нападение и последвал пожар, а не вследствие на природно бедствие. Тази теза предстои да бъде проверена чрез допълнителни археологически и реставрационни изследвания.

Разкопките на форума на Хераклея Синтика продължават както във вътрешността на храма, така и в пространството около него. Основната задача на археолозите е да изяснят цялостната планировка на архитектурния комплекс, разположението на портици, коридори, улици и останалите обществени сгради, свързани със светилището.

В близките дни проучванията ще се разширят и източно от храма, където има значителни земни насипи. Те ще бъдат отстранени с помощта на строителна техника, за която са получени необходимите разрешения.

Проф. Вагалински допълни, че откритите при разкопките керамика и монети вече се обработват от специалисти. След почистването и анализа им ще бъде изготвена хронология за първия храм на Херакъл.