„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

"Преди три години реших да възродя една почти забравена професия и станах коминочистач".

Така започна своята история пред Vesti.bg Веселин Веселинов от великотърновското градче Полски Тръмбеш.

Във време, когато все повече професии се дигитализират, а старите занаяти биват забравени, той връща към живот символичната и полезна професия на коминочистача. Веселин е само на 36 години, но вече се е превърнал в най-младия лицензиран коминочистач в България – и то не по класическия начин. Той прилага модерна технология от Великобритания, с която почиства по 300 комина месечно през зимата, без да се катери по покриви и без грам сажди във въздуха.

"Преди да навляза в професията бях чел, че по данни в София има едва двама лицензирани коминочистачи. Има онлайн платформи за ремонтни услуги, в които също са регистрирани мъже с тази професия, но те са все по-малко. Никой не иска да работи като коминочистач в днешно време и това потвърждава многократните твърдения, че в страната професията е изключително рядка и подценена", споделя Веселин.

Източник: Личен архив

От суеверие до съвременна нужда

Коминочистачът е занаят със стотици години история. Появява се с разпространението на камините през 17–18 век и бързо става необходимост в домовете на хората. Освен с полезността си, професията е свързана с редица суеверия – до днес се вярва, че ако докоснете коминочистач, ще имате късмет. Затова не е изненада, че Веселин често чува по улиците: „Чакай да те докосна за късмет!“.

"Но романтиката на занаята е само част от истината. За мен е много важно да отбележа, че добре поддържаните комини спасяват животи – предотвратяват пожари, задушавания и други инциденти, особено в стари къщи и в райони, където хората се отопляват с твърдо гориво", споделя Веселин.

Качество вместо катерене по покриви

„Работя като коминочистач от няколко години. Извършвам процедурата по съвременна технология, която се използва във Великобритания – с телескопични пръти и машини, които работят отдолу нагоре“, обяснява Веселин.

Методът му елиминира нуждата да се качва на покрива и му позволява да почиства комина по-безопасно и прецизно. Остатъците от сажди се изсмукват от индустриална прахосмукачка, а състоянието на комина се проверява с видеокамера, вградена в пръчката.

Източник: Личен архив

„Ако е само за почистване и няма запушвания, всичко отнема около 30–40 минути. Но ако има задръстване, понякога работата продължава и над два часа“, разказва той.

Понякога в комините открива неща, които дори не подозира – паднали птици, забравени инструменти, дори мрежи, поставени от самите стопани, които в крайна сметка се оказват пречка.

Не само късмет, но и отговорност

Въпреки шеговитото отношение на някои хора, Веселин подхожда към занаята си с изключителна отговорност. Всяко почистване е придружено от кратка консултация – кога е последно почистван коминът, какъв вид гориво се използва, има ли вентилационни проблеми. Това го прави не просто занаятчия, а реален партньор в грижата за безопасността на дома.

„Случвало се е да открия сериозни пукнатини, през които излизат искри. Ако не се хване навреме, може да доведе до пожар. Хората подценяват комина – докато не стане проблем“, разказва той.

От подарък към призвание

Родом от Полски Тръмбеш, Веселин първоначално изпробва различни професии. Пътят му към коминочистенето започва от тъща му – фирма с оборудване и ноу-хау от българо-ирландски екип, работил във Великобритания.

„Занаятът се оказа не само полезен, но и много увлекателен. Не бих го заменил за никаква чиновническа работа“, признава той. И добавя, че в разгара на отоплителния сезон обработва между 250 и 300 комина месечно – близо 10 на ден. Това означава, че хиляди домове минават през неговата грижа всяка зима.

Старо име, ново бъдеще

Днес коминочистачът вече не е мъж с четка и въже, а техник с видеокамера, машина за високо налягане и знание за вентилационни системи. В България професията все още е слабо регулирана, но Веселин вярва, че това ще се промени. Мечтае един ден занаята да бъде признат и обучаван професионално – в професионални гимназии или чрез лицензионни курсове.

„Има много млади хора, които искат да работят с ръце, но не знаят как да започнат. Това е занаят, който има бъдеще – не само заради символиката, а заради нуждата“, казва той.

"Макар за мнозина да е останал само герой от приказките или романтична фигура от старите картички, днешният коминочистач е истински специалист – с познания по строителство, безопасност, вентилация и работа с техника. Целта ми е професията не само да оцелява, но и да се трансформира, за да отговаря на съвременните нужди", казва Веселин.

Със сажди по дрехите, но с усмивка и професионализъм в сърцето, Веселин не просто почиства комини – той изгражда доверие, сигурност и дори малко късмет във всеки дом, който посети.