България

България е на дъното в ЕС по БВП на човек

Розликата в БВП на глава от населението в страните от ЕС е доста забележителна

25 март 2026, 15:15
Източник: Eurostat

П рез изминалата година брутният вътрешен продукт на човек от населението в ЕС, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС), варира от 68% от средното за ЕС-27 в Гърция и България до 239% в Люксембург, сочат данните на Евростат.

Средното равнище за ЕС, изразено в стандарти на покупателната способност, е около 41 600 евро, като то предоставя общата отправна точка, спрямо която се измерват всички държави от ЕС.

При международните сравнения на националните данни, като например БВП на глава от населението, е желателно не само числата да се изразяват в обща валута, но и да се коригират разликите в ценовите нива. Ако това не се направи, това би довело до надценяване на нивата на БВП за страните с високи ценови нива в сравнение със страните с ниски ценови нива.

Без изненади: България и Румъния последни в ЕС по БВП

Разликата в БВП на глава от населението в страните от ЕС е доста забележителна. Люксембург има най-високия БВП на глава от населението сред всички 27 страни, със 139% над средния за ЕС. Това се обяснява отчасти с факта, че голям брой чуждестранни жители са заети в страната и по този начин допринасят за нейния БВП, въпреки че не са част от постоянното население на Люксембург. Техните потребителски разходи се отчитат в националните сметки на страната им на пребиваване.

Ирландия е на второ място сред страните от ЕС, с БВП на глава от населението 137% над средния за ЕС. Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може да се обясни отчасти с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с това договорно производство допринася за БВП, докато голяма част от приходите, получени от него, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

Люксембург и Ирландия са следвани от Нидерландия и Дания, всяка с БВП на глава от населението с над 20% над средния. Австрия, Германия, Белгия, Швеция, Малта и Финландия са другите страни от ЕС с БВП на глава от населението над средния за ЕС.

Франция, Кипър, Италия, Чехия, Испания и Словения са с по-малко от 10% под този среден показател, следвани от Литва, Португалия и Полша с между 10% и 20% под него.

БВП на глава от населението на Естония, Румъния, Хърватия, Унгария, Словакия и Латвия е с между 20% и 30% по-нисък от средния за ЕС.

Гърция и България отчитат БВП на глава от населението с 32% под средния за ЕС през 2025 г.

Цените в Гърция са по-високи, както и БВП от този на България, което води до изравняването на двете държави ако се отчете покупателната способност. Но Румъния е значително по-напред с БВП на глава от населението - 78% от средния за ЕС. 

Източник: НСИ

 

Източник: Eurostat    
Последвайте ни
Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ

Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
10 породи кучета, склонни към тревожност

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Hell’s Kitchen

Мастъркласовете в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Любопитно Преди 10 минути

Още един претендент напуска надпреварата

Илюзията за перфектност

Илюзията за перфектност

Любопитно Преди 1 час

От 5 ринопластики до лична, психологическа криза

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

Любопитно Преди 1 час

Носителката на Оскар отпразнува юбилея си сред приятели и трите си деца на звезден купон в Нашвил

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Преди 1 час

Първото издание на конференцията събра над 150 участници, които дискутираха практически примери и стратегии за изграждане на доверие в дигиталната ера

МС: Към момента няма опасност от недостиг на горива

МС: Към момента няма опасност от недостиг на горива

България Преди 1 час

Андрей Гюров и Трайчо Трайков се срещнаха с представители на Българската петролна и газова асоциация

Правителството одобри финансиране за отбелязването на 150 години от Априлското въстание

Правителството одобри финансиране за отбелязването на 150 години от Априлското въстание

България Преди 2 часа

Общият размер на одобрените средства възлиза на 1 345 049 евро

Пътят към Марс минава през Луната: НАСА инвестира 20 милиарда в истински лунен дом

Пътят към Марс минава през Луната: НАСА инвестира 20 милиарда в истински лунен дом

Любопитно Преди 2 часа

Новият ръководител на НАСА Джаред Айзъкман обяви мащабна промяна в програмата „Артемида“. Агенцията се отказва от орбиталната станция „Гейтуей“, за да насочи 20 млрд. долара към изграждането на постоянна база на лунната повърхност до 7 години

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

Любопитно Преди 2 часа

В нов филм Колбърт и синът му ще разкажат истории, скрити между страниците на "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", проследявайки първите стъпки на героите в Средната земя

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Любопитно Преди 2 часа

Любовният хороскоп за края на март обещава съдбовни промени в личния живот. Някои ще подобрят взаимоотношенията си, а други ще се отворят към нови чувства Три зодии ще се радват на късмет в любовта - това са родените под знака на Риби, Дева и Стрелец

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

България Преди 2 часа

Според Николай Найденов Агенцията планира и разходва публичния ресурс неправилно

.

Как 150 000 американци „изчезнаха“ от черната статистика на COVID-19

Свят Преди 2 часа

Ново мащабно изследване разкрива, че официалната статистика в САЩ е подценила реалния брой на жертвите от пандемията с близо 20%, като системни пропуски са оставили цели общности извън обхвата на данните

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

Любопитно Преди 2 часа

Вижте как 3 легендарни визии промениха света: Шанел погреба корсета с малката черна рокля, Даяна отмъсти на Чарлз с най-дръзкия си тоалет, а Лагерфелд свали 40 кг, за да се превърне в жива икона. История за модата като оръжие, бунт и чиста власт

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 2 часа

Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури

<p>&quot;Държавните&nbsp;облигации на САЩ&nbsp;са напоени с иранска кръв&quot;</p>

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

Свят Преди 2 часа

Иранските ръководители, включително Мохамад Багер Галибаф, отричат да се водят преговори със САЩ

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Любопитно Преди 3 часа

Хората традиционно боядисват яйца преди един от най-големите християнски празници Великден, но черупките могат да се напукат по време на готвене, което може да извади от равновесие дори перфектните домакини

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

България Преди 3 часа

Групата е била наблюдавана още при влизането ѝ в страната

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Шеф Петров върна времето, показа невиждани досега снимки

Edna.bg

Роден да бъде легенда: Елтън Джон на 79

Edna.bg

Ужасна вест! Съпругата на бивш футболист на ЦСКА загуби битката с рака

Gong.bg

Най-красивата футболистка била пред отказване

Gong.bg

Христо Грозев ще подпомага МС в борбата с дезинформацията и хибридните заплахи

Nova.bg

С един клик: Проверяваш на какви безплатни прегледи имаш право

Nova.bg