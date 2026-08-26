България одобри покупката на седем минни ловци от Нидерландия и Белгия

Н ародното събрание одобри на първо и второ четене в едно заседание ратифицирането на договора за покупката от Нидерландия на три минни ловци от клас „Трипарти“. Става въпрос за корабите „HNLMS Зирикзии“, „HNLMS Вилемстад“ и „HNLMS Схийдам“.

Депутатите ратифицираха и меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на България и министерствата на отбраната на Белгия и Нидерландия за прехвърлянето на общо седем минни ловци – три нидерландски и четири белгийски.

В меморандума са включени още съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

Какво предвижда договорът

С договора се регламентират ангажиментите на България и Нидерландия по придобиването на трите кораба. Нидерландската страна ще прехвърли собствеността върху всеки от тях след извършване на необходимите дейности за възстановяване на техническите им способности и увеличаване на експлоатационния им ресурс.

Корабите са оборудвани за откриване, идентифициране и унищожаване на морски мини и миноподобни обекти. Те са оперативни по стандартите на НАТО и в момента се използват от военноморските сили на Белгия и Нидерландия.

До 42 млн. евро за ремонт

Според меморандума България ще поеме разходите за ремонтно-възстановителните дейности на седемте кораба до достигане на необходимото ниво на оперативна готовност по стандартите на НАТО.

Предвидено е и обучение на украински екипажи на минни ловци.

Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности е до 6 млн. евро за един кораб, или общо до 42 млн. евро за седемте плавателни съда.

Какво казаха депутатите

Христо Симеонов от „Прогресивна България“ определи придобиването като важна стъпка за развитието на Военноморските сили. По думите му един от основните проблеми е малкият брой кораби, с които разполагат българските ВМС, което ограничава възможностите им за изпълнение на оперативни и тактически задачи.

Според него придобиването на седемте минни ловци ще позволи изграждането на пълноценна флотилия и ще гарантира изпълнението на ангажиментите на България в противоминната група в Черно море.

Симеонов подчерта, че разходите са свързани основно с възстановяването и ремонта на корабите, докато самите плавателни съдове се придобиват безвъзмездно.

„Конфликтът в Украйна превърна Черно море в рискова зона. Заплахата от свободни котвени мини и от безпилотни апарати е съвсем реална и застрашава корабоплаването“, заяви той.

По думите му минните ловци могат да изпълняват и други задачи – включително охрана на критична подводна инфраструктура, както и операции по търсене и спасяване.

Иво Цанев от ДПС също подкрепи придобиването. „На нас са ни необходими тези кораби, защото считаме, че още утре имаме нужда от тях. България има нужда от това въоръжение час по-скоро“, коментира той.

От „Възраждане“ обаче изразиха несъгласие с предвиденото обучение на украински екипажи.

„Неприятна точка е обучението на украинския екипаж. Украинците нямат такива кораби, тогава защо ги обучаваме“, заяви Ивелин Първанов.

Той призова България да поставя на първо място собствения си суверенитет и националните си интереси.