Августовска сряда с температури до 37 градуса

С лед бруталните горещини, които ни изтормозиха през миналия месец, втората седмица на най-ваканционния месец август обещава топло, но не горещо време. Все пак за сряда, 13 август, е обявен жълт код за опасна жега в 10 области на България.

Предупреждението от първа степен важи за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-североизток.

В сряда

над България ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната – умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София – около 33 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра – около 19 градуса.

По Черноморието

ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 31 мин. и залязва в 20 ч. и 31 мин. Продължителност на деня: 14 ч. Луната в София залязва в 11 ч. и 7 мин. и изгрява в 22 ч. и 27 мин. Фаза на Луната: четири дни след пълнолуние.

През следващите дни

ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността, без валежи, ще има в петък. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.