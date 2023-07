МВР с информация за инцидента на Летище София

О т МВР потвърдиха за задържания британец Антъни Спенс на летище София. Пияният чужденец е направил опит да отвори вратата на самолета на авиокомпанията Jet2 по време на полет.

След това пияният британец, който е пътувал заедно с дъщеря си, е бил транспортиран до болнично заведение, става ясно от съобщението.

Малко след задържането му от авиокомпанията Jet2 написаха:

"Бихме искали да се извиним на всички засегнати клиенти за причиненото неудобство. Като семейна авиокомпания, ние проявяваме нулева толерантност към недопустимо поведение на пътниците. Здравето, комфортът и благосъстоянието на всички винаги ще бъдат наш приоритет номер едно".

