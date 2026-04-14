Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли“ и защо е опасно

14 април 2026, 10:16
Източник: iStock/GettyImages

В петък в рубриката „Високо напрежение“ показахме нерегламентирана практика – хора с и без медицинско образование извършват венозни вливания или „коктейли“ с витамини, представяйки ги за абсолютно безопасни. От Министерство на здравеопазването подчертаха, че тези коктейли вероятно са комбинация от неразрешени за употреба лекарства. Нещо повече – от скритата камера на Татяна Йорданова стана ясно, че дори козметици слагат абокати на клиентите в салоните за красота.

„Имах възможност да изгледам репортажа. От него става ясно, че очевидно се касае за извършено нарушение“, заяви в предаването „Здравей, България“ по NOVA директорът на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” д-р Атанас Атанасов. По думите му агенцията се е самосезирала и започва проверки на обектите, споменати в репортажа, за които се твърди, че извършват нерегламентирани вливки.

„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“

Доктор Атанасов уточни, че е останал изненадан от „това, което е видял, въпреки че по сайтове и в социалните мрежи може да се видят реклами на подобни процедури“. „В случая в този репортаж-очевидно става дума за нерегламентирана практика, тъй като тези вливания не са били в лечебно заведение и са извършени от неправоспособни лица. Освен това най-вероятно са приложени лекарствени продукти, които не са разрешени за употреба в България“, обясни Атанасов.

Той подчерта, че специално глутатионът, който беше споменат в  репортажа – не му е известно да е лекарствен продукт, който да е разрешен за употреба на територията на страната.

„А по отношение на витамини и други лекарствени продукти, за да разберем дали употребата им е правомерна, трябва да си отговорим на три въпроса – кой извършва тази дейност, къде се извършва тя и какво съдържат съответните комбинации от лекарствени продукти, които се вливат?“, подчерта директорът на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”.

И беше категоричен, че ако вливката се извършва от неправоспособни лица, тоест не от лекар, медицинска сестра или акушерка и не в лечебно заведение, а в козметични центрове, спа центрове или фитнес клубове – се касае за нарушение. Доктор Атанасов направи уточнението, че сестрите и акушерките могат да извършват венозни вливания само по лекарско назначение. 

Всички комбинации от лекарствени продукти, които се прилагат на пациенти, трябва да бъдат съобразени с кратката характеристика на продукта, т.е. да бъде извършено при определени условия, които са строго регламентирани. Освен това трябва да бъдат предписани от лекар. Всичко, което не е предписано от лекар и противоречи на кратката характеристика на лекарствения продукт, е нарушение, категоричен е той. 

Доктор Атанасов обясни какво означава „лекарството да е предписано от лекар“: „Трябва да има и определена документация. И това трябва да бъде с цел лечение, тоест да е с лечебна цел. Тогава можем да говорим за регламентирано и правомерно прилагане на лекарствените продукти“.

„За да бъде установено какви вещества са вливани – трябва да се извършат проверки в конкретните обекти, за които става дума в репортажа. И тези проверки да бъдат съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата и с други институции, ако се касае не за лечебни заведения, а за обекти с обществено предназначение“, категоричен е доктор Атанасов.

И уточни, че козметичните салони са под контрола на Регионалните здравни инспекции и те могат да налагат санкциите, предвидени в закона. „Те са различни в зависимост от вида на нарушението и степента му. Ако има данни за извършени медицински дейности, тази проверка може да бъде извършена и от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, а иначе, както казах, контролът е в компетенциите на Регионалните здравни инспекции. След този репортаж ние сме се самосезирали и ще бъде извършена проверка, включително и на трите обекта, които не бяха споменати конкретно в репортажа, но ще ги издирим по друг механизъм и ще бъдат проверени“. 

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Стотици отменени полети в Германия

Стотици отменени полети в Германия

Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Как да разберем, че кучето ни е болно

Как да разберем, че кучето ни е болно

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 6 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 6 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

Необичаен инцидент в Генерал Тошево завърши с ранени, след като 15-годишно момиче пое волана на автомобил. Двама 18-годишни младежи паднаха от тавана на колата в движение, като единият от тях е собственикът на превозното средство

БезГранично: Какво трябва да знаете за живота в Естония

БезГранично Преди 53 минути

На север, там, където Балтийско море среща иновациите, една малка, но смела нация тихо пренаписва правилата на бъдещето

То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България

Според информацията на изданието, сред условията са отблокирането на кредита за Украйна в размер на 90 млрд. евро и отмяната на ветото върху пакета от санкции срещу Москва

Това каза служебният премиер при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности"

Поп иконата Бритни Спиърс доброволно постъпи в рехабилитационен център след арест за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици

Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

Свят Преди 1 час

След неочакваното му завръщане през 2024 г., след обвинения и опити за покушение, и след безупречната операция по залавянето на Мадуро, хората около него развиват почти суеверна вяра в неговата съдба и инстинкти, както и в способността му да създава нова реалност чрез волята си

Срещата ще се извърши при посредничеството на САЩ в сградата на Държавния департамент

Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса

"Сега топката е в полето на иранците", подчерта американският вицепрезидент

Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на месеца

България Преди 1 час

Боян Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 милиона барела петрол на ден в сравнение с края на февруари

Тежка катастрофа в Бургаско: Четирима пострадаха, а дете е с опасност за живота

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на пътя между Карнобат и Айтос

Корабът „Rich Starry” е първият плавателен съд, напуснал Персийския залив от началото на ограниченията на САЩ

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Любов, море и щастие: Гери Малкоданска отпразнува рождения си ден като в приказка

Edna.bg

„Не си сама“: думите на Кейт Мидълтън, които дадоха сила на Оливия Мън

Edna.bg

Левски и ЦСКА си спрягат дерби за юноша на Спортинг Лисабон

Gong.bg

Ливърпул ще се уповава на вълшебството на "Анфийлд" за паметен обрат срещу ПСЖ

Gong.bg

15-годишна вози двама на тавана на кола, те паднали в движение

Nova.bg

След разследване за венозни вливки на витамини в козметични салони: ИАМН се самосезира и започва проверки

Nova.bg