2000 полицаи ще охраняват дербито Левски – ЦСКА

С толичната полиция ще използва дронове за наблюдение на феновете около футболната среща между отборите на Левски и ЦСКА. Мачът е от 15 часа в събота.

Около 2000 полицаи ще охраняват района около Националния стадион "Васил Левски", предаде БНР.

"Полицейското присъствие в утрешния ден ще бъде още от крайните квартали от сутринта, като в централна градска част на София и особено около спортното съоръжение, то ще бъде доста по-засилено и доста по-видимо. Около самия стадион ще се обособи от около обяд с полицейска лента и парапети зона, в която зона през контролно-пропускателни пунктове полицейски служители след проверка ще пропускат феновете срещу билети и лични карти, както е съгласно действащото законодателство, към спортното съоръжение.

Драконовски мерки за сигурност на мача „ЦСКА“ - „Левски”

Няма да бъдат допускани фенове, които имат наложени забрани за посещения на спортни мероприятия в страната и чужбина, такива, които са без документ за самоличност или използват чужд документ за самоличност, лица, които в себе си имат пиротехнически изделия, хладно огнестрелно оръжие, стъклени и пластмасови бутилки, включително и такива до 500 милилитра", обясни Иван Георгиев от СДВР.