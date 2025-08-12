България

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

Инцидентът е станал край Радомир, младежът бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство

12 август 2025, 11:57
17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб
Източник: iStock Photos/Getty Images

М омче на 17 години от радомирското село Чуковец е загинало при пътен инцидент, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

В понеделник, около 19:00 ч., на телефон 112, е подаден сигнал за възникнало произшествие на пътя между селата Кондофрей и Чуковец. Пристигналите на място полицаи са установили, че младият мъж, който е управлявал мотоциклет, е катастрофирал на ляв завой в електрически бетонен стълб за улично осветление. 

Медицински екип е констатирал смъртта на момчето. Тялото е закарано в Съдебно медицина - Перник за аутопсия. 

От ОД на МВР уточниха за БТА, че е установено, че младежът е бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

Източник: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов    
