17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

М омче на 17 години от радомирското село Чуковец е загинало при пътен инцидент, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

В понеделник, около 19:00 ч., на телефон 112, е подаден сигнал за възникнало произшествие на пътя между селата Кондофрей и Чуковец. Пристигналите на място полицаи са установили, че младият мъж, който е управлявал мотоциклет, е катастрофирал на ляв завой в електрически бетонен стълб за улично осветление.

Медицински екип е констатирал смъртта на момчето. Тялото е закарано в Съдебно медицина - Перник за аутопсия.

От ОД на МВР уточниха за БТА, че е установено, че младежът е бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.