Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31°

България

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

1 септември 2025, 06:16
Източник: iStock

В понеделник ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северна България, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. 

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В София максималните температури ще са около 26°.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността следобeд, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Стара планина, където на изолирани места ще превали. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

Във вторник и сряда ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове, през първия ден над Източна България, без валежи, а през втория – над Западна, на отделни места е възможно да превали краткотрайно.

Източник: НИМХ

Във вторник вятърът ще отслабне, в много райони в западната половина от страната временно и ще стихне; към вечерта ще се ориентира от югоизток, а в сряда към края на деня в западните райони – от северозапад. Температурите ще се повишат и в следобедните часове отново в повечето места ще надхвърлят 30°.

Източник: НИМХ

 

Източник: БТА, НИМХ    
Прогноза за времето Понеделник Температури Слънчево време Облачност Вятър София Черноморие Планини НИМХ
