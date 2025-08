БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя във Франция

П ланирате ли да започнете собствен бизнес във Франция — страна, известна с богатата си история, изкуство, гастрономия и дългите си почивки- тема, която вълнува всеки? Или искате да живеете в България, но с френски доходи?

Франция, прочута със своята културна идентичност и силна икономика, е предпочитан избор в Европа за образование и професионално развитие. Към 2023 г. във Франция живеят над 60 000 българи, сочат данни на БНР, число, сравнимо с населението на град Ямбол.

Като български гражданин имате отлична възможност да се включите във френския трудов пазар без визови ограничения и с минимални административни формалности.

Преди да стартирате бизнес във Франция или да се присъедините към френска компания, е важно да се запознаете с местните законови и административни изисквания.

Тук ще откриете ключова информация – от необходимите документи за регистрация на фирма до особеностите на бизнес културата, които ще улеснят новото ви начало във Франция!

Заетост

Пазарът на труда във Франция е развит и стабилен, с умерено ниво на безработица и добри перспективи за квалифицирани специалисти.

Към януари 2024 г. Франция има около 67 милиона жители, а БВП на глава от населението достига 43 800 евро през 2022 г.—около 10% над средното за ЕС27. През 2023 г. нивото на заетост във Франция възлиза на 71,8%, с по-високи нива при мъжете (75,5%), жените (68,2%) и младежите (51,7%) в сравнение със средното за ЕС27 във всички групи. Коефициентът на безработица през 2023 г. се задържа около 7,1%, което е близко до средното за ЕС27.

Владеенето на френски език е ключово предимство, тъй като това е основният език на работа, но в международните компании, особено в Париж и Лион, често се използва и английски език.

Работното време във Франция обикновено е от понеделник до петък, с официална седмична работна седмица от 35 часа, като в някои сектори има гъвкави и непълни работни часове.

Всички служители, включително самонаети лица, са задължени да се осигуряват за социално, здравно и пенсионно осигуряване чрез френската социалноосигурителна система. Самонаетите лица поемат по-високи осигурителни разходи и сами заплащат своите вноски.

Ако търсите работа във Франция, важно е да проверите признаването на вашата квалификация и диплома чрез France ENIC-NARIC – официалната служба за признаване на чуждестранни образователни квалификации. Там ще намерите информация за признатите професии и процедурите за легализиране на дипломи.

Препоръчваме да посетите service-public.fr – официалният портал на френската администрация, както и страницата на Pôle emploi – Френската служба по заетостта, която предлага ценна информация и ресурси за търсещи работа.

Работа във Франция като гражданин на ЕС

Не са необходими специални разрешителни, ако сте гражданин на страна от ЕС и искате да работите или да стартирате бизнес във Франция, благодарение на принципа за свободно движение на хора в ЕС. Необходимо е само да притежавате валидна лична карта или паспорт и да се регистрирате във френската община (commune) при престой, по-дълъг от 3 месеца, където ще получите удостоверение за регистрация (attestation de domicile).

Регистрация на пребиваване

Като гражданин на ЕС, имате право да пребивавате във Франция до 90 дни без виза, при наличие на валидна лична карта или паспорт. За по-дълъг престой или за получаване на френско гражданство трябва да следвате определени стъпки:

Постоянно пребиваване във Франция

Най-разпространеният начин за получаване на френско гражданство е чрез дългосрочно пребиваване в страната. Трябва да сте навършили поне 18 години и да сте пребивавали законно и непрекъснато във Франция минимум 5 години. Този срок може да бъде намален на 2 години, ако сте завършили висше образование във френска институция или сте допринесли по особен начин за френското общество.

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Франция

Минимална и средна заплата

Минималната заплата във Франция в момента е €11,88 бруто на час (23. 23 лв). Това означава месечна брутна заплата от €1801,80 за 35-часова работна седмица, или 3 523,96 лева.

Докато средната нетна заплата в България от началото на 2024 г. е около 2 198 лв., тази във Франция е около €39 800 годишно, или €3,316. Това се равнява на около €2,574 (5 034,23 лв).

Прогнозните месечни разходи за четиричленно семейство са 7 272,9 лв (3 718,8€), без наема.

Прогнозните месечни разходи за сам човек са 2058,4 лв (1052,5€), без наем.

Как да бъдете самостоятелно заети във Франция

За да работите като самостоятелно заето лице във Франция, трябва да се регистрирате в местната община (mairie) и да направите регистрация в Централния бизнес регистър (Registre du Commerce et des Sociétés – RCS), както и да получите данъчен номер от Данъчната администрация (Service des Impôts des Entreprises – SIE). Ако извършвате дейност, облагана с ДДС, е необходимо да се регистрирате и като платец на ДДС (TVA).

Самостоятелно заетите лица са задължени да декларират и плащат данъци, както и социалноосигурителни вноски към френската социалноосигурителна система (URSSAF).

Най-често срещаните юридически форми за самостоятелна дейност във Франция са: индивидуален предприемач (micro-entrepreneur или auto-entrepreneur), ЕООД (Société à Responsabilité Limitée – SARL) и акционерно дружество (Société Anonyme – SA).

Повече за самостоятелното осигуряване и регистрация можете да прочетете на официалните сайтове за бизнес във Франция.

Бизнес регистрация и правни изисквания

Бизнес култура

Gradually, lunch outside the workplace became a treasured part of French culture.



These days, it's a standard sight to see workplaces shut their doors and bistros swell with lunchtime patrons.



The separation between work and lunch is almost sacrosanct. pic.twitter.com/6ClKnCi8Na