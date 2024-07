Тъжната причина родители да организират събитие с хвърчила

Н а плаж в Североизточна Великобритания бяха пуснати десетки хвърчила, за да се повиши осведомеността за болестта на моторния неврон и да се отдаде почит на дете, загубило живота си.

Събитието в Блит, Нортъмбърленд, е планирано от Андрю Грийвс от Матфен, чийто син Дейвид трагично почина през 2016 г., 15 месеца след като е диагностицира със заболяването.

Шареното море от хвърчила бяха пуснати в неделя следобед на плажа Блайт от семейство Грийвс, приятели, доброволци и хора, засегнати от заболяване на моторния неврон.

