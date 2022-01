Погром в Брюксел след огромен COVID протест

О рганите на реда в Брюксел използваха днес водни оръдия и сълзотворен газ, за да разгонят многохилядна демонстрация срещу COVID мерките и ограниченията заради вариант "Омикрон".

По данни на полицията участниците са били около 50 хиляди, някои от които пристигнали от Германия, Франция и други страни. Множеството скандираше "Свобода!", докато маршируваше, а някои от участниците влизаха в сблъсъци с полицаи. На видеокадри се виждаха облечени в черно демонстранти хвърлят бомбички към страда на дипломатическата служба на ЕС и трошат прозорци.

Полицаите в бели шлемове многократно приканваха тълпата да се разпръсне. Един от лидери призоваваше: "Хайде народе! Да не ги оставяме да ни отнемат правата!". Силите на реда прибягнаха до водни оръдия и големи количества сълзотворен газ.

По данни на полицията са задържани 70 човека. Трима полицаи и 12 демонстранти са получили медицинска помощ.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел остро осъди демонстрацияta срещу здравните ограничения, чиито участници счупиха стъкло в сградата на Европейската служба за външна политика в Брюксел.

"Остро осъждам безсмислените разрушения и насилието по време на демонстрацията в Брюксел, включително срещу сградата на нашата дипломатическа служба", написа той в Туитър.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.



