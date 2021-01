Нов вариант на коронавируса в Япония

Я понското министерство на здравеопазването обяви, че е засечен нов вариант на коронавируса, съобщи ДПА. Той е различен от вариантите, засечени във Великобритания и Южна Африка.

Новият вариант е бил открит у четирима души пристигнали на токийското летище Ханеда на 2 януари с полет от бразилския щат Амазонас. Те са били тествани и после са били под карантина в зона на летището. След това от четиримата пътници 40-годишен мъж е бил приет в болница с дихателни проблеми, жена на 30 години се е оплакала от главоболие и болки в гърлото, тийнейджър е вдигнал температура, а четвъртият пътник - момиче, не е имало никакви симптоми.

Няма доказателства засега, че новият вариант на вируса е по-заразен от другите. Японският институт за инфекциозни болести обаче заяви, че новият вариант на вируса има прилики с щамове, открити във Великобритания и Южна Африка.

