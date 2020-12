Джо Байдън се ваксинира публично срещу COVID-19

И збраният за президент на САЩ Джо Байдън и съпругата му Джил се ваксинираха срещу COVID-19, като процесът бе излъчван пряко по телевизията, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Семейство Байдън призова американците да се ваксинират срещу COVID-19, когато ваксината стане достъпна за повече хора.

President-elect Joe Biden received a Covid-19 vaccine today.



“I’m doing this to demonstrate that people should be prepared, when it’s available, to take the vaccine. There’s nothing to worry about. I’m looking forward to the second shot.” https://t.co/Wl0trd3fss pic.twitter.com/ZaJzfunUSu