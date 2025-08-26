NovaKola.bg вече предлага продажба на автомобил с лизинг

Н ова функционалност в платформата NovaKola.bg позволява продажба на автомобил с лизинг – директно, онлайн, дори от частни лица. Така вече всеки може да продаде автомобила си онлайн и купувачът да го финансира с лизинг, без да посещава офис. Това е първата услуга от този тип у нас и част от цялостна трансформация на пазара, който търси по-гъвкави, бързи и дигитални решения.

Процесът по публикуване на обява е изцяло дигитален и става с няколко клика. Автомобилът трябва да отговаря на определени условия – да е с пробег до 200 000 км, на възраст до 10 години и на минимална стойност 20 000 лв. Публикувайки обявата си в NovaKola.bg , продавачът дава на купувача гъвкави опции за финансиране и онлайн одобрение на лизинга.

За първи път на българския пазар една и съща платформа позволява и покупката на коли на лизинг, и продажбата чрез лизинг.

„NovaKola.bg е не просто дигитална платформа – тя е част от нашата визия за бъдещето на автомобилното финансиране. Като част от OTP Group, ние вярваме в силата на технологиите да правят услугите по-достъпни, прозрачни и удобни за хората. Новата функционалност е логична стъпка напред – тя затваря кръга между покупка, притежание и продажба. И точно това търси съвременният потребител“, заяви Михаил Комитски, управител на ОТП Лизинг и изпълнителен директор в Банка ДСК.

При старта на NovaKola.bg в края на 2023 г. делът ѝ от новите сделки на ОТП Лизинг е под 1%. Година и половина по-късно той вече достига 8% от всички нови сделки през първото полугодие на 2025 г. От началото на 2025 г. платформата е посетена от над 550 000 потребители, а чрез нея са реализирани повече от 500 сделки.

Пазарът през 2025 г.: ръст, лизинг и преход

Автомобилният пазар в България отбелязва 4,6% ръст на регистрациите на нови коли през първото полугодие на 2025 г. (24 083 нови автомобила), показват данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA). Това се случва на фона на общ спад от 1,9% в ЕС, като страната ни се позиционира като изключение в региона. Електрификацията също навлиза все по-уверено: над 1100 чисто електрически коли са регистрирани у нас за периода, а делът на хибридите (HEV и PHEV) също расте.

Лизингът – финансовият двигател на покупките

Със своите 3,26 млрд. лв. нетни вземания, автомобилният лизинг заема над 51% от всички лизингови портфейли у нас (по данни на БНБ).

Само през 2024 г. над 55% от новите лизингови договори са били за автомобили – знак, че българите все по-често се ориентират към финансиране при покупка на автомобил.

Полша, Унгария и Германия вече имат утвърдени платформи, които комбинират онлайн търговия и лизинг. В България NovaKola.bg първа въведе пълна дигитална интеграция, включително възможността частно лице да предложи автомобил с онлайн лизинг за купувача.

Поглед напред

Глобалните прогнози сочат, че до 2033 г. онлайн автомобилната търговия ще се удвои, а лизингът ще остане основен двигател на растежа. В България NovaKola.bg има амбицията да стане водещият канал за автомобилно финансиране до края на 2026 г.