Тихата революция на телевизорите

В ече повече от година светът изживява доста труден период, който трайно ще промени много аспекти от ежедневието ни. Докато всички се опитват да дефинират „новото нормално“ и да свикнат с ритъма на съвремието, технологичната индустрия продължава да покорява нови и нови върхове що се отнася до иновативни решения за ежедневието ни. Сред тях са телевизионните устройства.

Samsung, например, вече има обширна гама от телевизори, които привличат вниманието ни с дизайн, функционалност и технологии. Те не са просто телевизори, а помощници на хората докато се забавляват или работят.

Корейската компания вложи доста усилия, за да изгради цяла екосистема от устройства, които помагат на хората да се адаптират към новостите по бърз и естествен начин. В наши дни за постигането на тази цел обикновено вниманието попада предимно върху смартфоните, но Samsung влага усилия в развитието на двете дивизии.

Компанията използва дългогодишния си опит в този сегмент. Тя е сред лидерите на пазара на телевизори 15 поредни години. Освен това оглавява и пазара на саундбар системите за шест поредни години. Samsung има увереност да развива устройствата си и в дръзки посоки, което води до появата на модели с необикновен дизайн и авангардни технологии.

Нова ера - Neo QLED

Сред резултатите на тези усилия е новата гама телевизори Samsung Neo QLED. Тя надгражда постигнатото от QLED технологиите и предлага значителни подобрения във всеки аспект. В следствие на това имаме още по-чиста картина с много повече видими детайли, независимо от нивото на светлина в дадената сцена.

Моделите от тази гама използват матрица с квантова технология и нов микрослой за източник на светлина. Чрез него се намалява осезаемо своеобразният „ореол“ около ярките обекти на тъмен фон. По-прецизното управление на светлината и миниатюрните светодиоди Quantum Mini позволяват много по-реалистично пресъздаване на детайлите и цветовете във всякакви сцени.

Гамата Neo QLED на Samsung включва модели с 4K и 8K резолюция. Всичко се управлява от процесор Neo Quantum, който разчита на изкуствен интелект и използва 16 невронни мрежи, за да оптимизира качеството на картината. Така изображенията изглеждат подобаващо и в 8K резолюция дори първоизточникът им да не е такъв. Предишното поколение QLED телевизори използваше една невронна мрежа, така че само това сравнение е достатъчно да получим представа за значителните подобрения в новите предложения.

Samsung Neo QLED моделите използват технологията Quantum Dot – квантови точки с наноразмер. Те пресъздават цветовете с прецизна точност и с оптимален контраст и наситеност с цел картината да изглежда още по-реалистично.

Моделите в гамата разполагат и с технологията Quantum HDR. Тя оптимизира допълнително сцените и извежда повече детайли с подобрен баланс между тъмните и ярки зони в кадъра.

В списъка с технологии откриваме и OTS Pro за динамично проследяване на звука заедно с движението на обектите в кадъра. Освен това телевизорите анализират заобикалящата ги среда и настройват звука си според нейните особености. А в комбинация със саундбар, технологията Q-Symphony оптимизира всеки детайл за съраунд изживяване. Технологията AVA (Active Voice Amplifier) пък оптимизира силата на звука и подчертава яснотата на говора в зависимост от околните шумове. Това я прави идеална не само за гледане на филми, но и при използване на телевизора като помощник по време на работа за видеосреща например.

Всъщност Neo QLED разполага със специален режим за работа, като разпознава работния компютър на потребителя. Може да се използва и с технологията Samsung DeX и съвместими смартфони, за да се превърне в огромен монитор за работа. Има възможност и за видеоразговори чрез добавяне на уеб камера.

Всичко това е „опаковано“ в елегантен корпус с т.нар. „безкраен екран“. Рамките около дисплея са възможно най-тънки, което ги прави почти незабележими. А подвижният модул Slim One Connect допълнително улеснява потребителите, като им позволява да свързват кабелите за различните устройства на по-удобно и дискретно място, без те да загрозяват пространството около телевизора.

Време за премиера

Освен новата линия Neo QLED, Samsung представиха на българския пазар и друг продукт в телевизионната дивизия – проекторът The Premiere. Това е модел с технология за късо проектиране, което позволява поставянето на устройството много по-близо до стената или екрана (до 35 см) и се премахва необходимостта от специално място, дълги кабели и други неудобства.

The Premiere е и първият лазерен проектор, който получава сертификат за качество на картината HDR10+. Той може да проектира с размер на екрана до 130 инча в 4K резолюция. Тройната лазерна технология осигурява оптимално качество на цветовете и детайлите, както и яркост до 2800 ANSI лумена. Устройството разполага и с вградено озвучение с Acoustic Beam съраунд технология.

QLED удоволствие и навън

Телевизорите обикновено са „традиционалисти“ като устройства и обичат „да си стоят у дома“. Това няма да бъде така за дълго, тъй като скоро на българския пазар ще се появи The Terrace. Този модел има рейтинг IP55 и е специално разработен за използване навън. Той може да устоява на влага и прах, идеален е за лятна кухня, близо до басейн или за открито заведение.

Моделът използва QLED панел с 4K резолюция и специална повишена яркост до 2000 нита, за да може картината да се вижда добре дори и при ярка слънчева светлина. Дисплеят има покритие против отблясъци, а телевизорът „опознава“ околната среда и адаптира настройките на картината, за да намали нежеланото преосветяване.

The Terrace разполага и с всички очаквани умни технологии. Той използва платформата Tizen, като поддържа и множество гласови асистенти, услуги като Samsung Health и др.

Още стил и класа

Samsung не забравя и останалите модели в гамата лайфстайл телевизори. Предложенията The Serif, The Sero и The Frame вече са познати на българския пазар, а тази година ще получат новости. През 2021 г. The Frame например ще има нова версия с 50% по-тънък панел. Samsung ще предложи и още сменяеми рамки, а в Art Store ще се появят още красиви картини.

Приливът на нови технологии не спира

Усилията на Samsung в света на телевизорите не свършват дотук. През 2021 г. Samsung ще представи и нова гама телевизори с Micro LED технология. Тя включва 20-битова обработка на картината, подобрено визуализиране на цветовете и са практически без рамки, като имат над 99% съотношение екран към корпус. Освен това Micro LED моделите ще предлагат функцията 4Vue, чрез която могат да се гледат до четири отделни източника на видео едновременно на екрана.

През 2021 г. Samsung въвеждат и други иновации. Една от тях е, че компанията предлага ново дистанционно към телевизорите си. То разполага със соларен панел и може да се зарежда от вътрешна светлина или USB. Дългосрочната цел е значително намаляване на използваните батерии с около 99 млн. броя за седем години.

Компанията използва технологии като изкуствен интелект, за да помогне и на хората с увредено зрение или слух да могат да използват пълноценно още повече от функциите на телевизорите.

Виждаме, че телевизорите неусетно са преминали през истинска тиха революция. Техните технологии и възможности са се развили значително и днес тези устройства са мощни компютри, портали за работа и забавление, както и център за управление и синхронизация на различните устройства от ставащия все по-умен дом. Телевизорите отново са фактор в света на технологиите и тепърва започва техният нов възход.