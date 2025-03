Signal: Приложението, в което се обсъждат военни планове – колко сигурно е наистина?

П редставете си таен разговор за военни планове, провеждан не в засекретена стая, а през обикновено мобилно приложение.

Не, не е WhatsApp. Не е и Messenger.

Това е Signal – платформата, която обещава абсолютна сигурност и поверителност.

Докато повечето хора дори не са чували за нея, тези, които ценят криптираната комуникация, я използват всекидневно.

Но колко надеждно е всъщност Signal? Има ли слаби места? Време е да разберем.

Приложението Signal стана печално известно, след като главният редактор списание Atlantic попадна в таен чат с военни планове.

В статия, публикувана в понеделник на уебсайта на неговото издание (The Atlantic), казва, че изглежда е бил добавен по невнимание към чата от съветника по националната сигурност на Белия дом Майкъл Уолц.

The fact that our government officials were in a Signal group chat does not surprise me.



What shocks me is that there was open access for anyone to add members even though Signal has options to designate that control to only one or some admins, and that Mike Waltz was foolish… pic.twitter.com/twSKvDfJNE