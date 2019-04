Д окато темата у нас са жилища и цени на квадратен метър, гонещи 2000 евро, в Китай темата е електрификация. Провеждащото се в момента автомобилно изложение в Шанхай е добър повод да погледнем към един анализ на Bloomberg, съсредоточен върху електромобилите.

Обикновено компании, занимаващи се със сглобяване на iPhone, електронна търговия и недвижимо имущество не се конкурират в един и същ бизнес, но това важи за случаите, когато в уравнението не са намесени електрически автомобили.

А въпросните електромобили буквално тресат автомобилната индустрия в света и Китай, където през последните години бяха инвестирани милиарди от традиционните производители, стартъпи и титани в сферата на интернет, електрониката и недвижимото имущество. Електрическата треска продължава с пълна сила, дори след като китайското правителство обяви решението си да дръпне спирачката на държавните субсидии, които бяха в основата на разгарянето на тази треска.

Ток и супер атрактивни дизайнерски решения на салона в Шанхай

Volkswagen показа електрически 7-местен SUV с пробег 450 км

В момента в Китай има 486 регистрирани производители на електромобили, повече от три пъти над броя им от преди две години.Докато проектните продажби на електромобили в страната се очаква да достигнат 1,6 млн. в края на годината, тази цифра не би била достатъчна да задържи всичките тези 486 компании работещи.

Томас Фанг, стратегически консултант в Roland Berger в Шанхай, коментира: „Настъпи критичен момент, който ще реши живота или смъртта на електрическите стартъпи.”

Поне две дузини от тези марки демонстрират в момента в Шанхай своите нови електрически разработки.

През последните 7-8 години електрическите стартъпи в Китай са събрали средства в размер над $18 млрд. (от 2011 г.), сочи докладът BloombergNEF. Най-много средства успяха да наберат NIO, WM Motor, Xpeng Motors и Youxia Motors.

Китайските стартъпи обещават на инвеститорите си, че всички те могат да предложат комулативен производствен капацитет от 3,9 млн. електрически автомобила годишно. И това е отделно от капацитета, който има (или ще имат) големите и утвърдени имена в автомобилната промишленост.

Но на този етап, колкото и голям да е китайският пазар, подобни цифри не изглеждат реални. Тази година пътническите електромобили надскочиха 1 млн., което е само 4% от общия пазар на пътнически автомобили от 23,7 млн. Това значи, че потенциалът им е огромен.

Желанието на китайското правителство е през 2025 г. да се достигне бройката от 7 млн. електрифицирани (електромобили, плъг-ин хибриди и автомобили с горивно клетки) коли годишно. А това ще е около 20% от общия пазарен дял в страната. Но дори и този обем ще е достатъчен само за няколко десетки производителя, а не стотици. Орязването на субсидиите също ще изиграе своята роля в оцеляването само на най-подготвените.

Тук стигаме и да доказаните вече играчи в лицето на Tesla Inc., Volkswagen AG, Ford Motor Co. и др., които започват собствено производство в Китай. Другият подход е на Toyota Motor Corp., Fiat Chrysler Automobiles NV, Honda Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp., които избраха да продават своите продукти, но произведени от Guangzhou Automobile Group.

