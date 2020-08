Мъск е готов да сподели тайните на Tesla с конкурентите

И лон Мъск използва любимия си канал в социалните медии, за да разкрие, че той и Tesla са готови да дадат лиценз за софтуера на компанията, както и да снабдяват конкурентите си със задвижващи системи.

Това няма да е първият път, когато Tesla снабдява с части други производители. Преди години компанията снабдяваше с батерии Mercedes и Toyota, когато двете компании бяха акционери в Tesla, но процесът спря през 2015 г., когато те продадоха дяловете си.

Мъск удари джакпот от $2,1 млрд.

Мъск заяви тази си готовност в Twitter, допълвайки, че „ние искаме да ускорим [развитието на] устойчивата енергия, а не да смачкаме конкуренцията.”

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors!