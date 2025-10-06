Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа

В идях Hipster на живо преди седмица, влюбих се в тази „кола“. Последното определение е в кавички неслучайно, защото категоризацията на най-новата концепция на Dacia със сигурност ще е всичко друго, но не и лек автомобил. Предстои да видим каква точно ще е, но именно категоризации, регулации и Европейски съюз стоят зад дилемата дали Hipster ще влезе в серийно производство.

И да, Hipster към този момент е концепция, но тази концепция може (и според мен ще) да влезе в серийно производство, но от Dacia дадоха ясно да се разбере, че това не зависи от тях, а от Европейския съюз.

Защо от политиците? Защото от 2010 г. до днес те са въвели повече от 100 регулации, свързани с автомобилите в Европа. За да може Dacia Hipster да се произвежда масово, трябва да се определи в коя категория попада и съответно какви ще са изискванията за системи за безопасност, за да има финансов смисъл за клиента тази кола да се произвежда в големи обеми.

Източник: Dacia

Моето лично убеждение е, че Hipster ще влезе в серийно производство (и вероятно не с кардинално различни дизайнерски решения), защото от ЕС вече дадоха заявка, че са готови да подкрепят създаването на нова категория автомобили, които условно бяха наречени E-cars: “Е“ от Европа, „Е“ от електрически и „Е“ за икономични (economical). Точно по този начин Урсула фон дер Лайен нарече този нов клас автомобили, след като в средата на септември се срещна с представители на топ мениджмънта на европейската автомобилна индустрия. Преди нея същите говореха за европейския аналог на японските k-cars, след нея и Фон дер Лайен запя в същия хор.

Така че шансът Hipster да влезе скоро в серийно производство не е никак малък. Ако зададете риторичния въпрос „кому е нужен“, отговорът е логичен: на клиентите, които искат достъпно електрическо превозно средство за града. И на компаниите, за да наложат електрическата мобилност. На градската среда също, защото Hipster е дълъг 3 м, широк е 1,55 м и е висок 1,53 м, като тежи под 800 кг.

Източник: Dacia

Изглежда като идеалното превозно средство за предвижване в града през работната седмица. И това не се основава на някакви теоретични разсъждения, а на задълбочен анализ и цифри. Последните казват, че средната скорост на пътуванията в Европа е 56 км/ч. По време на тях в колите по пътищата на континента се движат средно 1,6 човека. Но най-важната цифра е друга: среднодневните пътувания на европейците са под 40 км.

Защо тогава ти трябва голяма кола, която харчи много и струва много?

Цифрите отново могат да дадат отговор. Ето и най-интересните от тях, които Dacia сподели с нас по време на Dacia Days в Париж в края на миналата седмица. Между 2001 и 2020 г. теглото на автомобилите е нараснало с 15%, а мощността с 43%, за да отговаря тя на увеличението на килограмите.

НО, най-важните цифри са свързани с цените. Внимание: от 2010 до 2024 г. средната цена на новите автомобили в Европа е скочила със 77%!

Източник: Dacia

И тук влиза визията на Dacia за мобилността на бъдещето, която най-общо може да обобщим с фразата Less is More. Компактен отпечатък и тегло, което е с 20% по-ниско от това на Spring. По-ниското тегло означава по-малко суровини, и по-малко енергия, използвани в производството. Това означава също и по-малка маса за придвижване, съответно по-малко консумирана енергия. Амбицията за Dacia Hipster Concept е да се намали наполовина въглеродния отпечатък за целия жизнен цикъл на автомобила в сравнение с най-добрите налични към момента електрически автомобили.

Източник: Dacia

Dacia Hipster Concept се отличава със своя много семпъл и солиден дизайн: правоъгълник, стъпил на четири гуми в самия край на колата. Липсва надвес както отпред, така и отзад. Кубичните линии изобилстват навсякъде в дизайна. Всички прозорци са вертикални, за да не се губи вътрешно пространство. Отзад е даден приоритет на функционалността. Задната врата покрива цялата широчина на Dacia Hipster Concept и се отваря на две части, за да осигури ултрапрактичен достъп до багажника.

Hipster Concept се отличава с иновативен дизайн на задните светлини. Разположени зад стъклото на задната врата, те не изискват собствен стъклен панел. Придържайки се към този подход, Dacia Hipster Concept е проектирана в един цвят на каросерията и само три боядисани части: предната част на автомобила и елементите около входа на страничните врати.

Източник: Dacia

Интериорът на Hipster е оптимизиран да предлага изключително пространство с оглед на компактните външни размери. Стъклата, както споменах вече, са вертикални. И тук идва най-интересното: интериорът е за четирима възрастни. Седнах отзад и се убедих в това, че има достатъчно място. За това спомагат облегалката на предните седалки, които са изпълнени като офис стол: платнени и супер тънки, следващи извивката на гърба, т.е. зад тях се отваря място за краката на пътуващите отзад.

Взаимстваният дизайн от офис столовете не е приумица, напротив, цялото вътрешно оформление е подчинено на това в модерния офис днес. Това важи с пълна сила за конфигурацията на арматурното табло, която може да се променя. Подлакътниците на вратите са заменени от преносими мини чанти за лаптоп, в които може да сложите различни вещи, да подпирате ръката си на тях по време на движение, а след като спрете да ги дръпнете и просто да ги вземете със себе си.