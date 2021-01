Байдън ще смени федералния автопарк с електрически

В стъпилият в длъжност преди дни американски президент действа мащабно. Отмени редица решения на Тръмп и даде ясно да се разбере, че е голям привърженик на борбата за опазване на околната среда. След като върна страната си в Парижкото споразумение, сега Джо Байдън обяви, че ще смени целия федерален автопарк от около 650 000 автомобила с електрически.

Съобщението бе направено като част от пресконференция в подкрепа на инициативата “Buy American”. Както подсказва името, всички електромобили ще са американско производство.

“Федералното правителство притежава и огромен автопарк, който ние ще заменим с чисти електрически автомобили, изработени в Америка от американски работници,” обяви Байдън. „Това ще е най-голямата мобилизация на обществена инвестиция в доставки, инфраструктура и R&D от Втората Световна война насам.”

Pres. Biden: "The federal government also owns an enormous fleet of vehicles, which we're going to replace with clean electric vehicles made right here in America, by American workers."https://t.co/figJbDMrpt pic.twitter.com/racgwk9VGw