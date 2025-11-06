Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

П осетителка на Disney World беше намерена мъртва в хотел, което я прави четвъртата жертва в този злополучен курорт само за един месец. Жена на около 40 години беше открита без признаци на живот в ранните часове на неделя сутринта в хотел Pop Century Resort, пише английското издание Daily Mail.

По-късно тя беше официално обявена за мъртва в болница, съобщи говорител на офисa на шерифа в окръг Ориндж пред Daily Mail. Няма признаци за извършено престъпление.

Този смъртен случай продължава зловещата серия в „най-щастливото място на Земята“ през последния месец.

Дисни фенката Самър Екуитц, 31-годишна, почина вследствие на самоубийство в хотела Contemporary Resort на 14 октомври. Причината за смъртта ѝ бе обявена като множество травми от удари, като съдебният лекар не предостави допълнителна информация. Екуитц, която посетила Disney World по време на медения си месец, заминала за курорта от Илинойс без да уведоми семейството си преди да почине.

Само дни по-късно, на 21 октомври, 60-годишен мъж почина след медицински инцидент в Fort Wilderness Resort and Campground. Мъжът пътувал със съпругата си, която го намерила безжизнен. Доклад на медицински лица, разгледан от People, не посочва причината за смъртта, но отбелязва, че мъжът страдал от хипертония и крайна чернодробна недостатъчност.

Двадесет и осемгодишният Матю Кон, амбициозен съдия в NFL, беше последният човек, който почина в курорта преди неделната жертва. Кон отне живота си в същия хотел като Екуитц на 23 октомври. Според съобщения, той скочил от балкон.

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69.

Хотелът Pop Century Resort, в който почина жената, е бюджетен хотел, тематично посветен на поп културата от XX в. в Америка. Той е известен със смелия си интериор и е свързан с парковете Epcot и Hollywood Studios чрез Skyliner – система от гондоли, която свързва множество тематични паркове и курорти.