Круизен кораб на Disney спаси 4 души от потъващ катамаран (ВИДЕО)

К огато четирима лодкари остават блокирани край бреговете на Бермудските острови, на помощ им се притичва Бреговата охрана на САЩ - заедно с круизен кораб на Disney, който дори още не е влязъл в експлоатация.

В неделя следобед служителите се отзовали на сигнал за катамаран, който започнал да поема вода на около 426 км от брега на Бермуда, според 5-ти район на бреговата охрана на САЩ. Евакуационният люк се е спукал с уплътнение, съобщи Асошиейтед прес.

Според АП чисто новият кораб Disney Treasure се е намирал на около 128 км и се е отзовал на излъчената от бреговата охрана молба за помощ от най-близкия кораб.

Круизният кораб е получил сигнал за бедстващ кораб около 11:40 ч. и е пристигнал при кораба около 13:00 ч., съобщи говорител на Disney Cruise пред CNN. Корабът пуснал спасителна лодка и спасил всичките четирима пътници от катамарана.

„Доволни сме, че Disney Treasure успя да окаже помощ на пътниците на лодката, изпаднали в опасност. Членовете на екипажа ни работиха заедно при спасяването, като умело демонстрираха своята подготовка и ангажираност към безопасността“, заяви капитан Марко Ногара от Disney Treasure пред филиала на CNN WKMG.

