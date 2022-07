Зловещата страна на любовта: Мъжът, който обичаше и отвъд смъртта

К оя ли жена не мечтае за вечна любов. Оказва се, че тази фантазия може да има много зловеща и извратена страна. Именно такава е историята на родения в Германия Карл Танцлер.

Мъжът се премества заедно със семейството си в американския град Зефирхилс, Флорида през 1926 г. Приема образа на благородник. Нарича се граф Карл фон Козел. Твърди, че е бивш капитан на подводница и изобретател.

През 1929 г. напуска съпругата си Дорис Шейфър и децата си и се заселва на остров Ки Уест, където започва работа като радиолог в Морската болница на САЩ. Именно там 56-годишният мъж среща любовта на живота си.

Тихият Танцлер, който се е затворил в себе си, изведнъж се променя, след като среща Мария Елена Милагро де Хойо, американка от кубински произход.

This is Elena Milagro de Hoyos (1910-31), a beautiful Cuban-American woman who sadly died of tuberculosis. Elena’s doctor, Carl Tanzler (1877-1952) was madly in love with her, and wasn’t going to let a little thing like her dying get in the way of them being together.



По това време момичето, което със своите крехки 21 години може да му е дъщеря, е диагностицирано с туберкулоза. Заболяването е изключително коварно, засяга белите дробове, но може да порази и други части на тялото като мозъка, бъбреците и гръбнака. Ако не бъде лекувана, болестта е смъртоносна. Елена е много болна, но това не пречи на 56-годишния мъж да развие мрачна мания по нея. Той отказва да повярва, че мечтаната жена си отива от този свят. Нарушава всички правила в болницата, краде медикаменти и техника, за да удължи живота на своята любима.

Той признава чувствата си на обекта на желанията си, тя не му отвръща със същото, но това не отказва вманиачения по нея Танцлер.

За съжаление, въпреки положените грижи, Елена де Хойо издъхва на 25 октомври 1931 година, губейки битката с туберкулозата.

След смъртта на Елена Карл Танцлер изгражда каменен мавзолей, за който само той имал ключ. Всекидневно посещавал мястото и пеел на своята любима испански песни. Мъжът бил убеден, че разговарял с мъртвата, а тя го молела да я вземе със себе си.

THIS MONDAY, in the second of three special episodes, the ICMAP Boys explore the chilling case of Count Carl Tanzler: “The Creepiest Love Story Ever”



Две години след смъртта на младото момиче, манията на Карл Танцлер напълно излиза извън контрол. Мъжът губи работата си и спира да посещава каменната гробница на Елена - нещо което преди това той правел всеки ден. Почернената фамилия не обръща голямо внимание на този факт. Те били наясно със силните му чувства към дъщеря им, но решили, че вероятно най-накрая се е отказал от своята мания.

Оказва се, че мъжът не е спрял ежедневните си посещения, защото е охладнял към починалото момиче, а защото е решил да направи нещо зловещо. Карл Танцлер отишъл до мавзолея, където били положени останките на Елена, и натоварил разлагащият се труп в колата си, след което го преместил в импровизирана лаборатория, която той сам си изградил. Именно там той сглобил тялото на Елена отново. Карл мумифицирал трупа, използвайки гипс от Париж, коприна и восък. Изработил перука от косата ѝ, сложил стъклени очи. След като получил желания резултат, той преместил тялото в къщата си.

В продължение на години мъжът споделял дома си с трупа на Елена, вярвайки, че двамата са женени. Той дори купувал подаръци на „съпругата” си. С напредването на годините, тялото все повече се разпадало, а Танцлер използвал всичко, което му хрумнело, за да закрепи своята любима цяла. В него той слагал телени закачалки и парцали, с които попълвал празните кухини.

Манията на Танцлер растяла с всеки изминал ден. Той не спирал да купува все повече и по-скъпи подаръци за своята Елена. Съседите и познатите му мислели, че вероятно в живота му се е появила нова жена, но никой не знаел коя може да е тя, тъй като мъжът винаги бил забелязван сам.

Хората започнали да нареждат парчетата от зловещия пъзел, когато съседско момче надникнало през прозореца и видяло, че възрастният мъж танцува с нещо, което изглеждало като кукла в реален размер.

Слуховете за странното чучело започнали да се разпространяват от уста на уста и стигнали чак до семейство Хойо. Почернените близки започнали да подозират какво ужасяващо нещо може всъщност да се е случило с дъщеря им. Затова решили да проверят. Отишли до гробницата, в която Елена била погребана. И изпаднали в шок, след като разбрали, че тялото ѝ липсва.

През октомври 1940 година сестрата на Елена отишла в дома на Танцлер за да го попита директно какво е направил с тялото ѝ. Там се сбъдва най-лошият ѝ кошмар. Шокираната жена с писъци побягва от къщата и едва след като се свестява, успява да се обади в полицията. Пристигналите на място униформени изнасят тялото на Елена.

Join us brave Listener for our most macabre tale yet. This gentleman pictured here is NOT Col. Sanders or Dr. Freud, but a twisted relic of history famous for one deeply disturbing thing. Our latest episode " 'Count' Carl Tanzler - The Corpse Bride" is available now! #podcast pic.twitter.com/NwGJHXtckf — Facts Schmacts (@FactSchmactPod) April 1, 2022

Мъжът е незабавно арестуван и изправен пред съда за оскверняване на гроб и кражба на труп. Лекарят, направил аутопсия на останките, съобщава шокиращо откритие. В слабините на Елена била намерена тръбичка, през която Танцлер осъществявал полов контакт с любимата си.

Въпреки зловещото престъпление, Танцлер се превръща в сензация. Част от хората го осъждали за стореното и обяснявали действията му с психични отклонения, други обаче погледнали от любовната страна на нещата. Те дори го съжалили за това, което той е сторил за истинската любов. Някои от местните жени дори го сметнали за романтично.

По време на делото Танцлер заявява от подсъдимата скамейка, че намеренията му били да съживи своята любима чрез междугалактически средства. Обяснил, че плановете му били да отведе Хойо „високо в стратосферата, така че радиацията от космоса да не може да проникне в тъканите на Елена и да възстанови живота в нейното мъртво тяло”.

Заради изтеклата давност на престъплението Танцлер е освободен от отговорност.

Carl Tanzler, a radiology technologist at the Marine-Hospital Service in Florida, became obsessed with a young Cuban-American patient, Elena Milagro de Hoyos.



Two years after her death, he stole Elena and lived with her for seven years until relatives and authorities found her. pic.twitter.com/eJiIDcUi4Y — 𝗧𝗿𝘂𝗲 𝗖𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗧𝘂𝗲𝘀𝗱𝗮𝘆𝘀 📼 (@TCTuesdays) February 3, 2022

А поради големия интерес щатът Флорида излага тялото на Елена в погребален дом, където всеки можел да отиде и да го разгледа. Над 6000 души се стекли, за да зяпат трупа. Едва след като общественият интерес намалял, властите прибрали тялото. От мерки за сигурност Елена Хойо е положена в немаркиран гроб, за да попречи на Танцлер или на негови последователи да посегнат на трупа ѝ повторно.

След като е разкрит, Карл Танцлер не се отказва. Той изработва втора Елена. Този път от кукла в реален размер, на която слага маска, направена от отливка на покойната му любима. Живее с нея до смъртта си през 1952 година.

