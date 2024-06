Украйна е унищожила военен обект в Джанкой, сателитни кадри показват щетите

П убликувани са сателитни снимки, показващи последиците от украински удар в град Джанкой в анексирания Крим, при който се предполага, че е унищожена модерна руска система за противовъздушна отбрана.

Генералният щаб на Украйна заяви, че силите ѝ „успешно са атакували една руска зенитно-ракетна система С-400 край Джанкой, както и две вражески зенитно-ракетни системи С-300 край Черноморско и Евпатория“.

Нападенията срещу Крим се увеличиха по време на пълномащабната инвазия на руския президент Владимир Путин в Украйна, която започна през февруари 2022 г., тъй като Киев се закле да си върне черноморския полуостров. Регионът беше анексиран от Москва през 2014 г.

New satellite evidence of #Russia's apparent chronic lack of air defence in occupied #Crimea.



This is from #Dzhankoi with the video showing photos from April, May and finally from today.



When #Ukraine wants to use fighter jets it could quite conceivably start a liberation. pic.twitter.com/GgiuucfQHN