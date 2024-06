Смразяващ феномен: Децата, които помнят миналите си животи

„Това е полето, където умрях“, казва петгодишно момче на родителите си.

„Помня, защото калта беше толкова дълбока, че премина през гетите ми“, казва той спокойно, докато сочи към бивше историческо бойно поле в Южна Англия.

Отделно от шока от твърдението на сина си, че се е преродил, родителите му слушали с отворени уста, защото той нямал никакви познания по история, но се позовавал на гетите си - защитно покритие за краката, носено от войниците от 1700 г. до края на Първата световна война.

Той не е единствен. Американски университет е съставил база данни с повече от 2200 деца, които са били преследвани от „пренасяне на спомени“ от минали животи от 60-те години на миналия век.

Критиците смятат, че тези приказки са вдъхновени от други източници на информация като телевизия, интернет, семейни истории - или просто плод на активното детско въображение.

Но 2/3 от тези случаи съдържали достатъчно подробности, за да идентифицират починалия човек, който детето смята, че може да е, установи скорошно проучване на Медицинския факултет на Университета на Вирджиния.

Тези деца, обикновено на възраст между две и шест години, или са имали дежа вю, когато са посещавали определено място - или е идвало при тях в осъзнати сънища.

Най-известният случай във Великобритания е малкото дете Камерън Маколи, звезда от документалния филм от 2006 г.: "Необикновени хора — Момчето, което живя преди".

От двегодишна възраст той перфектно описвал дома си на плаж в шотландския остров Бара - включително смъртта на баща си в автомобилна катастрофа и домашния му любимец черно-бяла овчарка.

„Трябва да отида в Бара, трябва да отида в Бара, липсвам на семейството ми“, казвал той на родителите си.

Той си спомнил плуване в скалните басейни и игра с приятели на плажа, където кацали малки самолети.

Визиите на Камерън за живота там били толкова реални за него, че в крайна сметка семейството му отстъпило и намерило дома на плажа, точно както той го описвал.

