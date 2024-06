"Уникална и интересна": Откриха мистериозна сграда на 4000 години на о.Крит

Г оляма кръгла каменна сграда на 4000 години, открита на върха на критски хълм, озадачава археолозите и заплашва да попречи на голям проект за летище на гръцкия туристически остров.

Гръцкото министерство на културата заяви, че структурата е "уникална и изключително интересна находка" от минойската цивилизация на Крит, известна със своите разкошни дворци, пищно изкуство и енигматична писмена система. Наподобяващи огромно автомобилно колело отгоре, руините на лабиринтната сграда с площ от 1800 квадратни метра излязоха наяве по време на скорошни разкопки от археолози.

Мястото беше предназначено за радарна станция, която да обслужва ново летище в процес на изграждане близо до град Кастели. Предвидено да бъде отворено през 2027 г., се предвижда да замени второто по големина летище в Гърция в Ираклион и да обслужва до 18 милиона пътници годишно.

Археолозите все още не знаят за какво е служила структурата на хълма. Все още е в процес на разкопки и няма известни минойски паралели. Така че за момента експертите предполагат, че може да е бил използван за ритуал или религиозна функция.

Обградена от осем стъпаловидни каменни стени с височина до 1,7 метра, вътрешната структура е била разделена на по-малки, свързващи се пространства и може да е имала плитък коничен покрив.

В изявлението на министерството се казва, че не изглежда да е било жилище, а находките отвътре включват голямо количество животински кости.

„Възможно е периодично да е бил използван за вероятни ритуални церемонии, включващи консумация на храна и вино“, се казва в изявлението.

