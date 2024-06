Хиляди излязоха на протест срещу крайната десница във Франция (СНИМКИ)

Д емонстрации срещу крайнодясната партия "Национален сбор" бяха организирани днес в Париж и други френски градове на фона на предстоящите парламентарни избори, предаде Ройтерс.

След възхода на "Национален сбор" на евроизборите миналата събота полицията съобщи, че 350 000 души се очаква да участват в демонстрацията и 21 000 полицаи са мобилизирани, след като синдикати, студентски и правозащитни организации призоваха за шествия срещу антиимигрантската и евроскептична партия.

