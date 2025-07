Кървавото злато на Сахел: Как рекордните цени подклаждат конфликти

Б еше добра година за златото. Множество бурни събития в световната икономика повишиха цените на блестящия метал до рекордно високи нива през 2025 г. В свят на международни конфликти и несигурност златото привлича инвеститорите като един от малкото останали стабилни активи. Всеки иска да се възползва от тази тенденция — от централни банки до големи институции като хедж фондове и инвеститори на дребно. Но малцина знаят откъде идва златото им или конфликтите, които добиването подхранва.

За правителствата в региона Сахел в Западна Африка рисковете са още по-големи. Златото е спасителен пояс за военните хунти на Буркина Фасо, Мали и Нигер, които са обсадени от джихадистки бунтовници, регионална изолация и опустошенията, причинявани от изменението на климата. "Тъй като цените на златото бяха на исторически върхове... военните правителства се надяват да се възползват пряко от това", каза Бевърли Очиенг, старши изследовател в глобалната консултантска фирма Control Risks, пред BBC.

Рекордни цени на златото: Каква е причината

Сахел – новата златна жилка на света

Според оценките на Световния съвет по златото, трите държави от Сахел произвеждат около 230 тона злато годишно, което на текущия пазарен курс възлиза на около 15 милиарда долара. Липсата на записи за занаятчийския и дребномащабен добив на злато предполага, че реалната цифра вероятно е по-висока. Комбинираното производство на злато в тези три държави надминава всяка друга страна в Африка, което прави региона на Сахел важен глобален доставчик на пазара на злато.

Правителствата твърдят, че приходите от доходоносния сектор облагодетелстват гражданите чрез повишен "суверенитет", въпреки че руските компании увеличават дела си в индустрията за сметка на западните фирми. Например, лидерът на хунтата в Мали, генерал Асими Гойта, положи основите за нова златна рафинерия, в която руският конгломерат Yadran Group ще има дял. Съобщава се, че рафинерията ще създаде 500 преки работни места и 2000 непреки.

Влиянието на Русия и държавния контрол върху индустрията

Буркина Фасо също изгражда първата си златна рафинерия и е създала държавна минна компания, изискваща от чуждестранните фирми да й предоставят 15% дял в местните си операции и да обучават местни специалисти. Дори фалшиви медийни кампании, генерирани с помощта на изкуствен интелект, бяха стартирани, за да отпразнуват харизматичния 37-годишен военен лидер капитан Ибрахим Траоре за командването на такъв важен поток от приходи.

„Добив на злато от най-дълбока пръст. Но душите са богати и истински," пее генерираната от AI Риана, отдавайки почит към капитан Траоре. Реалността обаче е съвсем различна, според Очиенг, която обяснява, че Буркина Фасо и нейните съседи се нуждаят от бързи приходи, за да финансират кампании срещу бунтовниците.

В случая с Мали голяма част от тези разходи са възложени на руски наемници, включително групата "Вагнер" и нейния наследник, "Африканския корпус", който е под командването на руското министерство на отбраната. "Африканският корпус" участва във военно обучение в Буркина Фасо, но хунтата официално отрича присъствието му. Въпреки че прозрачността на публичните разходи в страните е слаба, се смята, че правителствата отделят значителни части от бюджетите си за национална сигурност.

Военните разходи в Мали са се утроили от 2010 г. до 2020 г., възлизайки на 22% от националния бюджет. Правителствата се борят с джихадистки групи, свързани с Ал Кайда и т.нар. Ислямска държава (ИД). Но правозащитната група Human Rights Watch (HRW) обвини правителството на Мали и групата "Вагнер" в извършване на жестокости срещу цивилни, включително незаконни убийства, бързи екзекуции и изтезания. Подобни зверства са документирани и във войските на Буркина Фасо и техните съюзнически милиции.

За своите услуги "Групата Вагнер" и сега "Африканският корпус" често получават заплащане в злато или в минни концесии, според Алекс Вайнс от мозъчния тръст Chatham House, базиран в Лондон. "Много малко от приходите от злато ще достигне до малийците и буркинабетите," каза той пред BBC, добавяйки, че всъщност самите въоръжени бунтовници може да се възползват от златото.

След преврата в Мали през 2021 г. бруталните правителствени тактики срещу общности, заподозрени в укриване или симпатизиране на джихадисти, значително се увеличиха, тласкайки повече цивилни да се присъединят към същите групи, срещу които се бият. Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), филиал на Ал Кайда, който е най-активната джихадистка група в региона, организира безпрецедентен брой атаки, насочени срещу военните на Буркина Фасо през първата половина на 2025 г., знак за нарастващата сила на групата.

Въоръжените групировки също буквално печелят от повишения глобален апетит за злато. Голяма част от добива на злато в Сахел е от занаятчийския и дребномащабния сектор, който често е неформален, което означава, че се извършва на нелицензирани и недекларирани обекти, далеч от правителствен надзор, според доклад от 2023 г. на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC).

