З еметресение с магнитуд 5,1 е регистрирано в северната част на Гърция в 13,50 ч., по данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на 14 км южно от Кожани, на 202 км от Скопие.

Трусът е усетен в Македония, Сърбия, Албания, Черна гора, България, Косово, Босна и Херцеговина, Италия и Хърватия, съобщи БГНЕС.

Засега няма информация за пострадали лица и причинени материални щети.

